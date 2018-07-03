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Крис Пайн в трейлере сериала «Я — ночь»
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Крис Пайн в трейлере сериала «Я — ночь» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Пэтти Дженкинс в перерыве между первой и второй «Чудо-женщиной» успела снять мини-сериал для TNT. Главную роль в криминальном триллере «Я — ночь» сыграли Крис Пайн и Индиа Айсли.
Сюжет, основанный на реальной истории, рассказывает о молодой девушке Фауне Ходел, которую в младенчестве мать бросила на попечение чернокожей уборщицы. Спустя годы она пытается узнать историю своей настоящей семьи и сталкивается с неприглядными фактами, связанными с убийством Черной Орхидеи. Докопаться до правды Фауне помогает журналист Джей Синглтари (Пайн).
Премьера первого из шести эпизодов состоится в январе 2019 года, а пока посмотрим интригующий трейлер.
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