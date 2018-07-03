Крис Пайн в трейлере сериала «Я — ночь»

Сюжет, основанный на реальной истории, рассказывает о молодой девушке Фауне Ходел, которую в младенчестве мать бросила на попечение чернокожей уборщицы. Спустя годы она пытается узнать историю своей настоящей семьи и сталкивается с неприглядными фактами, связанными с убийством Черной Орхидеи. Докопаться до правды Фауне помогает журналист Джей Синглтари (Пайн).

Премьера первого из шести эпизодов состоится в январе 2019 года, а пока посмотрим интригующий трейлер.