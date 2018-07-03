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Режиссёр «Чудо-женщины» снимает сериал «Я — ночь» о Чёрной Орхидее
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Режиссёр «Чудо-женщины» снимает сериал «Я — ночь» о Чёрной Орхидее 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Пэтти Дженкинс, режиссёр криминального триллера «Монстр» и супергеройского боевика «Чудо-женщина», работает над мини-сериалом «Я — ночь» для канала TNT. В его основе — дело Чёрной Орхидеи (или, точнее, Чёрного Георгина), одно из самых загадочных нераскрытых преступлений в истории США. В частности, поисками убийцы Чёрной Орхидеи занимался Коул Фелпс — главный герой и протагонист видеоигры L. A. Noire.
Главные роли в сериале «Я — ночь» исполнили Индиа Айсли, дочь знаменитой актрисы Оливии Хасси, и Крис Пайн, сыгравший лётчика Стива Тревора в «Чудо-женщине». Его герой, бывший морской пехотинец, а ныне репортёр, ведёт собственное расследование шокирующего преступления. И в процессе он встречает девушку, которая может оказаться ключом к случившемуся. Однако теперь оба они находятся в смертельной опасности.
В сериале «Я — ночь» будет восемь эпизодов. Премьера его состоится в январе 2019 года.
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