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В казанском зооботсаду вылупился птенец белоголового сипа
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В казанском зооботсаду вылупился птенец белоголового сипа 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Казанский зооботсад пополнился птенцом белоголового сипа (птица семейства ястребиных).
Птенец белоголового сипа вылупился в Казанском зооботсаду два месяца назад, но посетителям его показали буквально на днях. Первые сутки он провел в инкубаторе, затем почти месяц в брудере — специальном домике для птиц. В июне пух птенца начал меняться, стали отрастать маховые перья, появился воротник. Сегодня его кормят 4 раза в день крысятами, мясом перепелки, куриной печенью и сердцем. Птенца уже перевели в уличный вольер к родителям, где его могут увидеть все посетители.
Как отмечают сотрудники зооботсада, птенцы белоголового сипа встают на ноги довольно поздно — в 3 месяца, первый полет совершают в 3,5-4 месяца, а к самостоятельному питанию они приступают примерно с 6 месяцев.
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