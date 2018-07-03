В России изменился перечень запрещенных наркотиков

В России увеличили список наркотических веществ, подлежащих контролю. Соответствующее постановление вступает в силу 3 июля. В документе имеется информация об установлении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотиков в целях применения УК РФ.

Таким образом, начиная с сегодняшнего дня запрещается оборот еще семнадцати веществ, включая бензилфентанил, и трех психотропных средств — хлороквалона, нитрометаквалона, этаквалона. Под особый контроль и ограничение использования подпадают дигидротебаин и адрафинил, пишет Парламентская газета

Отмечается, что принятие данного документа является одним из шагов по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года. В последние пять лет ежегодно выявляется более 200 тысяч преступлений в сфере незаконного оборота одурманивающих веществ.