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В России изменился перечень запрещенных наркотиков
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В России изменился перечень запрещенных наркотиков 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В России увеличили список наркотических веществ, подлежащих контролю. Соответствующее постановление вступает в силу 3 июля. В документе имеется информация об установлении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотиков в целях применения УК РФ.
Таким образом, начиная с сегодняшнего дня запрещается оборот еще семнадцати веществ, включая бензилфентанил, и трех психотропных средств — хлороквалона, нитрометаквалона, этаквалона. Под особый контроль и ограничение использования подпадают дигидротебаин и адрафинил, пишет Парламентская газета.
Отмечается, что принятие данного документа является одним из шагов по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года. В последние пять лет ежегодно выявляется более 200 тысяч преступлений в сфере незаконного оборота одурманивающих веществ.
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