В Адыгее построят мощные холодильные установки для хранения фруктов и овощей

МАЙКОП, 3 июля. / ТАСС /. Семь мощных плодохранилищ для фруктов, овощей и ягод построят в Адыгее в ближайшие два года, инвестиции в проекты превысят 2,1 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС глава Минсельхоза республики Юрий Петров

"Мы меняем в республике структуру сельского хозяйства, делая акцент на овощеводство и садоводство, и этот бизнес успешно развивается. В ближайшие два года на территории республики бизнесмены возведут семь мощных холодильных установок для хранения яблок, ягод, овощей. На строительство и модернизацию объектов предприниматели могут привлекать и бюджетные деньги", — сказал министр.

По его словам, до конца года три плодохранилища появятся в Майкопском, Гиагинском и Теучежском районах, в этот бизнес инвестируют компании «Юмикс», «Агроцентр» и «Семирамида». Все компании республики, занимающиеся выращиванием фруктов и ягод, специализируются на интенсивном садоводстве (использование при выращивании капельного орошения).

"Мы стремимся к импортозамещению: в последние пять лет заложили более 1 тыс. га садов интенсивного типа, площади под ягодниками выросли в 1,5 раза, до 864 га. Как результат, рост объемов продукции, товарный вид которой необходимо сохранять. В минувшем году аграриями собрано 33,2 тыс. тонн плодов и ягод, что в 1,5 раза превышает урожай 2016 года", — уточнил Петров.

Министр добавил, что аграрии будут продолжать перенимать опыт итальянских коллег в выращивании ягод, в частности технологии капельного орошения. Этот бизнес стимулирует создание дополнительных рабочих мест на селе, способствует сокращению оттока населения, росту доходов местных жителей, отметил Петров.

Первые саженцы яблонь, привезенные из Италии, были высажены в Адыгее в 2012 году, после того как делегация предпринимателей региона побывала в автономной провинции Больцано — Южный Тироль. Специалисты из Италии курировали первые шаги коллег из Адыгеи в выращивании садов по интенсивной технологии, которая позволяет получать высокий урожай.