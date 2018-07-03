Ещё
Житель Кубани украл собственного сына и сбежал
Далее:
Читайте также:
Ещё

Житель Кубани украл собственного сына и сбежал 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Мужчина украл ребенка у матери и сбежал. Это случилось после того, как суд передал двухлетнего мальчика женщине. Об этом сообщила федеральная служба судебных приставов по Краснодарскому краю.
В ведомстве рассказали, что 33-летний Марат Х. умышленно прячет ребенка. Он может находиться на Кубани, а также в других регионах страны. Сотрудники ФСПП по краю просят сообщить любую информацию о местонахождении мужчины по адресу: Краснодар, улица Старокубанская, 141, судебному приставу-исполнителю Витлянских Виктору Васильевичу. Телефоны: 8 (861) 277-47-83, 8 (861) 277-47-89.
360tv.ru: последние новости
Петербургские полицейские задержали педофила, изнасиловавшего девочку в магазине Жительница Красноярска заживо сварила пожилую мать в кипятке «Мне не нравится погода».12‐летняя девочка сбежала из лагеря в Туапсе из‐за дождей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Начальство не рекомендовало на ней жениться»10
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги16
Неожиданный эффект перевернутых бикини63
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа22
«Ты нас, мама, залюбила»2
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
07:40
Тинейджеры, зарабатывающие миллионы
Дети Звёзды
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение