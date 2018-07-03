Житель Кубани украл собственного сына и сбежал

Мужчина украл ребенка у матери и сбежал. Это случилось после того, как суд передал двухлетнего мальчика женщине. Об этом сообщила федеральная служба судебных приставов по Краснодарскому краю.

В ведомстве рассказали, что 33-летний Марат Х. умышленно прячет ребенка. Он может находиться на Кубани, а также в других регионах страны. Сотрудники ФСПП по краю просят сообщить любую информацию о местонахождении мужчины по адресу: Краснодар, улица Старокубанская, 141, судебному приставу-исполнителю Витлянских Виктору Васильевичу. Телефоны: 8 (861) 277-47-83, 8 (861) 277-47-89.