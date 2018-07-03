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Terry рассказал о своих девушках
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Terry рассказал о своих девушках 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Участник проекта «ПЕСНИ» на ТНТ Terry (Олег Терновой) не любит распространяться о своей личной жизни. Певец охотно рассказывает о своем участии в шоу, отвечает на вопросы о карьере и почти всегда выкладывает в соцсети «рабочие» фотографии. В его вы не найдете фотографий или видеороликов с девушками.
Все, что было известно о личной жизни музыканта до сегодняшнего дня — это то, что Олег не женат и у него нет детей. Однако в последнем интервью все-таки приоткрыл завесу тайны и ответил на один из вопросов журналистов — «Какие девушки ему нравятся».
«Мне нравятся порядочные и умные девушки с хорошим чувством юмора, потому что я сам люблю шутить. Ещё для меня важно, чтобы они развивались как личности и мне было с ними интересно», — это все, что удалось узнать у восходящей звезды.
Похоже, сузить список возможных кандидаток на место в сердце музыканта с такими обобщенными характеристиками не удастся. Но, может, однажды решит рассказать поклонникам побольше о своих влюбленностях, отношениях и личных планах на будущее.
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