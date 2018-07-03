Terry рассказал о своих девушках

Участник проекта «ПЕСНИ» на ТНТ Terry (Олег Терновой) не любит распространяться о своей личной жизни. Певец охотно рассказывает о своем участии в шоу, отвечает на вопросы о карьере и почти всегда выкладывает в соцсети «рабочие» фотографии. В его вы не найдете фотографий или видеороликов с девушками.

Все, что было известно о личной жизни музыканта до сегодняшнего дня — это то, что Олег не женат и у него нет детей. Однако в последнем интервью все-таки приоткрыл завесу тайны и ответил на один из вопросов журналистов — «Какие девушки ему нравятся».

«Мне нравятся порядочные и умные девушки с хорошим чувством юмора, потому что я сам люблю шутить. Ещё для меня важно, чтобы они развивались как личности и мне было с ними интересно», — это все, что удалось узнать у восходящей звезды.

Похоже, сузить список возможных кандидаток на место в сердце музыканта с такими обобщенными характеристиками не удастся. Но, может, однажды решит рассказать поклонникам побольше о своих влюбленностях, отношениях и личных планах на будущее.