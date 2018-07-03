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В Краснознаменске мужчина спас висевшую на балконе девочку
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В Краснознаменске мужчина спас висевшую на балконе девочку 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В минувшее воскресенье, 1 июля, жители Краснознаменска во дворе дома на улице Гагарина наблюдали пугающую картину, как девочка, сорвавшись из окна застекленного балкона на седьмом этаже, повисла на руках и терпеливо ожидала помощи.
Очевидцы сразу вызвали скорую и пожарных, однако время шло мучительно медленно: девочка, теряя силы, висела, вцепившись в балкон руками, а ее сосед, высунувшись из окна, безуспешно пытался до нее дотянуться.
Дальнейшие события пользователи социальных сетей описывают как настоящее чудо: этажом ниже распахнулось окно, и из него показался мужчина, протянул руку и подхватил висевшую девочку. Вскоре приехали медики и пожарные, однако, к счастью, их помощь не потребовалась, поскольку ребенок и свидетели происшествия отделались лишь легким испугом.
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