Право на бесплатный проезд в пригородных электричках получат москвичи льготных категорий

Право на бесплатный проезд в пригородных поездах получат пенсионеры и граждане льготных категорий с 1 августа, сообщили на официальном сайте Мэра Москвы 3 июля.

Сергей Собянин заметил, что проезд на пригородных поездах ничем не отличается от пользования общественным транспортом в городе. Люди пожилого возраста часто ездят на дачи в Подмосковье на поездах пригородных направлений. Соответственно, пенсионеры имеют право бесплатно путешествовать на электричках.

Право бесплатного проезда получат также почетные доноры, родители из многодетных семей, опекуны и родители детей-инвалидов− в общей сложности 2,8 млн человек.