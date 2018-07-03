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Право на бесплатный проезд в пригородных электричках получат москвичи льготных категорий
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Право на бесплатный проезд в пригородных электричках получат москвичи льготных категорий 

Управа района Бирюлево Западное 2 часа назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Право на бесплатный проезд в пригородных поездах получат пенсионеры и граждане льготных категорий с 1 августа, сообщили на официальном сайте Мэра Москвы 3 июля.
Договоренность об этом была достигнута между мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Сергей Собянин заметил, что проезд на пригородных поездах ничем не отличается от пользования общественным транспортом в городе. Люди пожилого возраста часто ездят на дачи в Подмосковье на поездах пригородных направлений. Соответственно, пенсионеры имеют право бесплатно путешествовать на электричках.
Право бесплатного проезда получат также почетные доноры, родители из многодетных семей, опекуны и родители детей-инвалидов− в общей сложности 2,8 млн человек.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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