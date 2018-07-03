Югорчане выберут тему конкурсов фотографий и микрофильмов на «Духе огня»

В Югре стартовало интернет-голосование по выбору темы конкурсов фотографий и микрофильмов XVII кинофестиваля «Дух огня».

На выбор зрителям предоставят три варианта: Первый вариант «Судьба человека», который раскроет сущность человека в профессии, второй вариант «Должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить», который даст возможность авторам поговорить со зрителем о социальном положении и воспитании детей, и вариант «Навстречу Миру сердце распахни». Здесь авторы смогут тему добровольчества.

Интернет-голосование будет проводиться до 20 сентября на официальном сайте международного фестиваля кинематографических дебютов по ссылке — http://ugrafest.ru/contests/vote/, а также в группах в соцсетях. Как отмечают организаторы, в голосовании, а также непосредственно в самих конкурсах может принять участие любой житель планеты!