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«Зеленый шершень» Сет Роган с удовольствием путешествует по России. Правда, в необычном варианте
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«Зеленый шершень» Сет Роган с удовольствием путешествует по России. Правда, в необычном варианте 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сет Роган — известный актер и кинорежиссер из Канады отправился в путешествие по России. В компании фотографа Любови Азалкиной и ее супруга Павла его картонный двойник поехал в Великий Новгород, чтобы посмотреть городские достопримечательности. На фото путешествия обратил внимание и сам актер.
Любовь Азалкина — петербургский фотограф. Ее мужу Павлу, очень нравится актер и кинорежиссер Сет Роган, сыгравший любимого россиянами очаровательного и неуклюжего супергероя Бретта Рида в «Зеленом шершне». Чтобы порадовать супруга, девушка подарила ему полноразмерного картонного двойника Рогана. Получилось весьма неплохо и подарок удался на славу. Павел очень обрадовался встрече с любимым артистом, которого отметили на фотографии.
На следующий день, как и было запланировано, супруги в компании «канадского туриста» отправились осматривать красоты и достопримечательности Великого Новгорода.
А на набережной реки Волхов Роган даже завел себе металлическую подругу.
Вдоволь нагулявшись компания отправилась обратно в Санкт-Петербург.
Неожиданно под одной из фотографий стали появляться комментарии иностранных поклонников актера. Оказалось, что Роган заметил метки, посмотрел фото и узнал о «своем» путешествии.
«Какие-то русские женщины, кажется, взяли моего картонного двойника с собой в отпуск».
Поклонникам артиста запись очень понравилась.
«Почему они не взяли этот вариант?»
«Могу я взять тебя в отпуск? Остров Ван будет красивым в этом августе!»
В комментариях под этой записью одна из пользовательниц даже обратилась к американскому актеру Дилану О’Брайену. Она написала, что у нее есть его картонный двойник, правда, он не путешествует, а просто стоит в ее комнате.
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