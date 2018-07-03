Ещё
Женя Феофилактова знала, что Гусев ей изменяет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женя Феофилактова знала, что Гусев ей изменяет 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Евгения Феофилактова, прославившаяся после участия в реалити-шоу «Дом-2», долгое время не комментировала причины расставания со своим супругом Антоном Гусевым. Пара познакомилась на проекте, через какое-то время поженилась, у супругов родился сын. Но через какое-то время Феофилактова и Гусев расстались. Тогда же поклонники пары сплетничали, что причиной развода стала Виктория Романец, с которой Антон якобы изменил Евгении. Последняя слухи не комментировала, а Гусев и Романец вскоре поженились. И вот теперь, во время общения с подписчиками, Феофилактова написала, что супруг действительно ей изменял — и она об этом знала.
«Меня невозможно поменять. Я могу только уйти, пока у кого-то «секретный» секс по машинам», — написала звезда «Дома-2» в ответ на один из комментариев фолловеров.
WomanHit.ru: последние новости
Прилучный и Муцениеце подтвердили свое воссоединение Три симптома кризиса в семейных отношениях Как живут современные принцессы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Начальство не рекомендовало на ней жениться»11
Неожиданный эффект перевернутых бикини63
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги16
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа22
«Ты нас, мама, залюбила»2
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
07:40
Тинейджеры, зарабатывающие миллионы
Дети Звёзды
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение