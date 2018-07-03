Женя Феофилактова знала, что Гусев ей изменяет

Евгения Феофилактова , прославившаяся после участия в реалити-шоу «Дом-2», долгое время не комментировала причины расставания со своим супругом Антоном Гусевым . Пара познакомилась на проекте, через какое-то время поженилась, у супругов родился сын. Но через какое-то время Феофилактова и Гусев расстались. Тогда же поклонники пары сплетничали, что причиной развода стала Виктория Романец , с которой Антон якобы изменил Евгении. Последняя слухи не комментировала, а Гусев и Романец вскоре поженились. И вот теперь, во время общения с подписчиками, Феофилактова написала, что супруг действительно ей изменял — и она об этом знала.

«Меня невозможно поменять. Я могу только уйти, пока у кого-то «секретный» секс по машинам», — написала звезда «Дома-2» в ответ на один из комментариев фолловеров.