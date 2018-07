Маленькие люди: кто скрывался под шлемом Человека-муравья

Учёный, вор, солдат и тётя Мэй.

5 июля в российский прокат выходит фильм «Человек-муравей и Оса» — продолжение картины Пейтона Рида 2015 года. Самому Человеку-муравью уже больше 50-ти лет и за это время он успел поучаствовать во многих ключевых событиях комиксов Marvel. Рассказываем о трёх главных носителях этого имени и о том, как сложилась их судьба.

Хэнк Пим Впервые Человек-муравей, а точнее, первый носитель его костюма — Хэнк Пим — появился в журнале Tales of Astonish в 1962 году — еженедельном альманахе фантастических историй. Для 27-го номера Стэн Ли написал комикс под названием The Man in the Ant Hill.

Хэнк Пим из комикса Tales of Astonish. Художник — Джек Кёрби

Это история о высокомерном учёном, который изобрёл вещество, — те самые частицы Пима — способное уменьшать любой предмет. Грезя о том, как его формула изменит мир, Пим решается опробовать состав на себе. В результате, он оказывается на лужайке собственного дома, лицом к лицу со злобными муравьями, норовящими сожрать незадачливого учёного.

Спасаясь от них, Пим зачем-то забирается в муравейник и попадает прямиком в мёд, который насекомые хранят для пропитания. Из густой субстанции его спасает мурвей-рабочий, после чего герой выбирается на поверхность, сражается с муравьями, избивая их с помощью приёмов дзюдо и, наконец, добирается до изобретённого им вещества, чтобы вернуться к первоначальному размеру.

В конце истории Пим стоит на лужайке и размышляет о том, что больше никогда не будет наступать на муравейники, потому что в одном из них может оказать то самое существо «которому он обязан жизнью».

В образе Человека-муравья Хэнк Пим предстал всё в том же журнале, но лишь восемь номеров спустя. По словам самого Стэна Ли, первая история об учёном хорошо продалась, поэтому писатель подумал, чтобы было бы забавно сделать целый комикс о нём. Стоит отметить, что в финале The Man in the Ant Hill Хэнк Пим уничтожил своё изобретение, так как посчитал, что оно слишком опасно для человечества.

Действие 35 номера Tales of Astonish происходит через несколько недель после событий The Man in the Ant Hill. Хэнк Пим, поразмышляв над тем, что же с ним произошло, решает заново синтезировать уменьшающее вещество, но на этот раз спрятать колбы с ним в специальном сейфе до поры до времени. Кроме того, после событий оригинального комикса, у учёного проснулся интерес к муравьям (он даже узнаёт, что те могут поднимать предметы, которые весят больше их самих).

Дальнейшие изыскания приводят Пима к заключению, что муравьи общаются друг с другом посредством электрических импульсов, передаваемых с помощью антенн. Именно тогда в комиксах впервые появляется канонический шлем Человека-муравья. Пим создал его как раз за тем, чтобы наладить контакт с насекомыми. Кроме того, он разработал и костюм для защиты от случайного укуса муравья.

В то же время, правительство даёт Хэнку Пиму секретный заказ — разработать особый газ, который сделает людей невосприимчивыми к радиации. Об этом узнают в Советском Союзе, и СССР отправляет своих агентов, чтобы захватить лабораторию учёного и похитить разработки. Оказавшись в заложниках у коммунистов , Пим решает использовать свою уменьшающую формулу и новенький костюм.

Уменьшившись, учёный выбирается из захваченной лаборатории и находит муравейник, где учится управлять насекомыми с помощью своего шлема и хитростью побеждает жука. Интересно, что он не убивает даже агрессивное насекомое, а лишь заманивает его в яму и закапывает, говоря, что тот выкарабкается к моменту, когда сам Пим будет далеко.

Затем с помощью муравьёв Пим побеждает захвативших лабораторию агентов СССР (не убивая их) и возвращается к нормальному размеру, сумев сохранить в тайне существование уменьшающей формулы. Так Человек-муравей одержал свою первую победу.

Всего годом позже, в 1963 году, в комиксах впервые появляется Джанет ван Дайн — первая Оса, вокруг спасения которой крутится сюжет фильма Пейтона Рида. В 44-м номере Tales of Astonish раскрывается не только обстоятельства знакомства Пима с ней, но и немного подробнее раскрывает мотивы персонажа, заставившие его стать Человеком-муравьём.

Когда-то учёный был женат на женщине по имени Мария Тровая — беженке из стран социалистического лагеря. Свой медовый месяц пара, по какой-то причине, решает провести в Венгрии, недавно пережившей восстание, которое было подавлено силами СССР.

Вскоре после того, как Пим и Тровая сходят с самолёта, девушку похищают коммунисты, а впоследствии учёный узнаёт, что его жену убили. Пытаясь отогнать от себя мысли об утраченной любви, он решает создать как уменьшающую формулу, так и шлем для общения с муравьями. Правда, в интерпретации 1963 года уменьшала уже не жидкость, а газ, выделяемый ею.

Вспоминая о случившемся, Пим решает, что ему не хватает партнёра, которому он мог бы доверять. В этот же момент на пороге его дома оказывается учёный Вернон ван Дайн со своей дочерью Джанет. Человек-мурвей отмечает, что дочь гостя удивительно похожа на Марию, а она, в свою очередь, находит Пима симпатичным, но тут же заключает, что он, как и все учёные, должен быть чертовски скучным.

Вернон предлагает Хэнку сотрудничество. Дело в том, что первый занимается созданием особого луча, который, будучи направленным в космическое пространство, способен преодолевать пределы Млечного Пути и фиксировать сигналы жителей других планет. Ван Дайн не успевает рассказать, о каком сотрудничестве именно идёт речь, так как Пим быстро выпроваживает гостей за дверь.

Тем не менее, Вернон продолжает свои изыскания, чем и привлекает на Землю преступника с планеты Космос. Тот убивает учёного, а когда Джанет находит то, что осталось от её отца, она решает позвонить Пиму и попросить о помощи.

Идя по следу убийцы в образе Человека-муравья, Пим всё сильнее проникается симпатией к Джанет, находит в ней всё больше черт, роднящих девушку с его погибшей супругой. В конце концов, учёный решается предложить ей стать его помощницей — Осой.

Девушка соглашается, а уже через пару страниц признаётся Человеку-муравью в любви. Однако тот отвергает её, говоря, что никогда больше не позволит себе полюбить, чтобы не переживать боль утраты. Попытки Хэнка Пима не влюбиться в свою соратницу позднее станут одним из основных внутренних конфликтов всего раннего «Человека-муравья».

Хэнк Пим и Джанет ван Дайн ещё не раз появлялись на страницах комиксов шестядесятых. Однако Человек-муравей, никогда не был особенно популярным у публики, что признаёт и сам Стэн Ли в интервью журналу Comic Scene. По словам автора, он постоянно конфликтовал с художниками из-за того, что те не способны были передать в своих работах масштабы происходящего и показать, насколько маленьким мог становиться Пим.

Я говорил: «Нарисуйте рядом с ним спичечный коробок, чтобы подчеркнуть разницу в размерах». Но они об этом забывали. Поэтому, когда вы смотрите на панели, вы думаете, что глядите на ещё одного парня в трико. А это не интересно.

автор комиксов

Несмотря на это, именно Хэнку Пиму и Джанет ван Дайн обязана своим существованием самая известная группа супергероев Marvel — Мстители. В первом номере одноимённого комикса, вышедшего в 1963 году, Тору, Халку, Железному человеку, Человеку-муравью и Осе пришлось объединить свои силы, чтобы дать отпор Локи. После победы, Пим предлагает «величайшим героям Земли» организовать команду, чтобы вместе противостоять особенно могучим злодеям, а ван Дайн придумывает название для организации.

Сам же Хэнк Пим на страницах комиксов не всегда носил имя Человека-муравья. За одни лишь шестидесятые он успел поменять несколько «личностей» — был известен как Великан, Голиаф и Жёлтый шершень.

Вообще, история Хэнка Пима полна драматических событий. Этот гениальный учёный всегда искал признания и поддержки, метался от одного альтер-эго к другому, терзался чувством вины из-за принятых им решений (уже не в образе Человека-муравья). Стремление быть полезным обществу в какой-то момент подтолкнуло Пима к созданию Альтрона — одного из самых грозных противников Мстителей, а несколько десятков лет спустя учёный даже сольётся в единое существо со своим творением.

Что касается непосредственно Человека-муравья, то этот «титул» учёный передал ещё в конце семидесятых годов.

Скотт Лэнг

Впервые Скотт Лэнг — второй носитель костюма Человека-муравья и главный герой одноимённого фильма — появляется в 181 номере «Мстителей», написанном в 1979 году Дэвидом Майклайни, одним из создателей Венома. Там Лэнг предстаёт простым сотрудником Stark Industries, которого нанимает Тони Старк , чтобы тот установил новую систему безопасности в поместье Мстителей.

Скотт Лэнг из комикса The Astonishing Ant-man. Художник — Рамон Росанас

Полнее персонаж раскрывается в 47-м номере Marvel Premiere, вышедшем всё в том же 1979 году. Из него мы узнаём, что Скотт Лэнг — грабитель, отлично разбирающийся в электронике. Он отбыл тюремный срок за воровство и был выпущен досрочно за примерное поведение. Лэнг преисполнен решимости забыть преступное прошлое и вернуться к семье, а из-за того, что он был на хорошем счету у начальства тюрьмы, ему назначают собеседование в Stark Industries.

Однако мирная жизнь Скотта прерывается, когда его дочь заболевает — у неё обнаруживаются проблемы с сердцем, которые никак нельзя решить операцией. Страховка компании Старка оказывается не в силах покрыть медицинские счета. Лэнг узнаёт, что помочь его дочери способна доктор Эрика Сондхейм. Он встречает её на улице, но не успевает с ней поговорить, так как её насильно заталкивают в стоящую поблизости машину.

Лэнг следит за автомобилем до здания Cross Technological Enterprises (CTE) и решает ворваться в него силой, но для этого ему нужно нанять сообщников, грубую силу. Достать деньги, чтобы оплатить услуги головорезов, Скотт планирует с помощью воровства. В тот же день он залезает в особняк Хэнка Пима.

Вор не знает, кому принадлежит дом — его привлекло то, что здание оснащено крутой системой безопасности

В отличие от фильма 2015 года, в комиксах Лэнг достаточно быстро соображает, что оказалось у него в руках, когда он находит костюм Человека-муравья за секретной дверцей. Всё дело в том, что настоящая личность супергероя в первоисточнике не была покрыта тайной. Осознав ценность находки, Лэнг решает использовать способности костюма, чтобы пробраться в одиночку в CTE и спасти Эрику Сондхейм.

Скотт быстро учится управляться с возможностями костюма и проникает на территорию охраняемого комплекса, где находит Даррена Кросса — владельца крупной корпорации Darren Cross Haulage, а в будущем и одного из каноничных врагов Человека-муравья. Кросс страдает от сердечного заболевания и именно поэтому он похитил Сондхейм.

Проблемы с сердцем у него начались уже давно. В попытках вылечить себя, Кросс поручает своему штату учёных разработать атомный кардиостимулятор, который, как оказалось, усилил не только его сердце, но и все мышцы в теле миллионера. Однако устройство «работало слишком хорошо». Сердце Кросса быстро износилось, и единственным выходом стала трансплантация органа. Из-за того, что вынуть кардиостимулятор из тела, не убив его, уже нельзя, пересаживать сердца Кроссу приходилось очень часто. А в качестве доноров Кросс использовал сотрудников собственной корпорации.

Даррен Кросс

Лэнг врывается в комплекс CTE как раз в разгар операции. Ему никак не удаётся победить Кросса, однако тот сам в какой-то момент падает замертво. Оказывается, что Сондхейм не стала пересаживать ему новое сердце, а заменила его старым, изношенным. Это и привело к смерти Кросса (хотя всем прекрасно известно, чего стоит гибель персонажа в комиксах).

После этого Лэнг освобождает доктора из плена, а та, в свою очередь, проводит операцию на сердце его дочери. Тогда же Скотта настигает Хэнк Пим в образе Жёлтого шершня. Он рассказывает, что наблюдал за тем, как Лэнг похищал костюм из его дома, восхищается навыками взломщика и благословляет вора на то, чтобы тот стал новым Человеком-муравьём.

С тех пор Скотт Лэнг часто появлялся в комиксах о Железном человеке, Мстителях и других супергероях. Однако Marvel Premiere номер 47 и 48 долгое время были чуть ли не единственными комиксами, в которых Человек-муравей выступал центральным персонажем. Впрочем, и в ранах других персонажей с ним произошло много важных и интересных событий.

Например, в одном и номеров The Spectacular Spider-Man Лэнг встречается с Питером Паркером. Уменьшающий газ воздействует на Человека-паука и ему приходится сражаться с настоящим пауком, а затем и с жуком-мутантом, способным управлять другими насекомыми с помощью телепатии.

Кроме того, в серии комиксов Alias за авторством Брайана Бендиса , у Скотта завязывается роман с Джессикой Джонс . На заре их знакомства Человек-муравей даже робко просил девушку не пить, а все прекрасно знают о пристрастии Джонс к алкоголю.

Впрочем, отношения между героями не сложились. Джонс пришлось расстаться с Лэнгом после того, как она узнала, что беременна от Люка Кейджа.

Переломный момент в жизни Лэнга случается после того, как он присоединяется к Мстителям. Внутри организации он знакомится с Джонатоном Хартом — супергероем, пострадавшим от нулевой энергии. Она постоянно копится в его теле, угрожая вырваться наружу. По сути, Харт представляет собой живую бомбу.

Для того, чтобы удержать энергию внутри его тела, Мстители разрабатывают особый нейро-туман, окружающий Харта, а кроме того ему каждый день приходится проводить по несколько часов в изоляции в особой комнате. Из-за этого Харт становится агрессивным и постоянно ссорится с Лэнгом. Любые попытки последнего пойти на мировую, оканчивались провалом.

В 76 номере «Мстителей» Джеффа Джонса , обычный уличный бандит похищает дочку Скотта, Кэсси. Движимый яростью, Лэнг находит похитителя и чуть не убивает его, но в самый последний момент его останавливает Харт. Он спрашивает Человека-муравья, не собирается ли тот убить преступника на глазах собственной дочери. Скотт «остывает», однако до выброса нулевой энергии остаются считанные секунды, поэтому Харт хватает похитителя и улетает в открытый космос, где и взрывается, жертвуя собой, чтобы не навредить Земле.

Через какое-то время Харт, проламывая стену и ставя на уши систему безопасности, снова появляется в поместье Мстителей. Однако на этот раз он выглядит как зомби. Человек-муравей бросается встречать соратника, погибшего у него на глазах, но тот лишь извиняется, а затем происходит взрыв, в результате которого Скотт погибает. Позднее оказывается, что Харта вернула к жизни Алая Ведьма.

Благодаря близким и регулярным контактам с частицами Пима, дочь Лэнга, Кэсси, получает способность уменьшаться или увеличиваться в любое время. Она берёт себе имя «Высота» и примыкает к Молодым Мстителям, где, кстати, какое-то время работает вместе с Хэнком Пимом, тогда называвшим себя «Осой».

Молодые Мстители подозревают, что один из них — Виккан — может стать второй Алой Ведьмой — могущественным существом, способным менять реальность, но не управлять своими силами. Чтобы помочь ему, они заключают союз с Магнето и Ртутью, и отправляются на поиски Алой Ведьмы, так как считают, что она может помочь Молодому Мстителю. Её находят в Латверии, с амнезией и без суперсил, но готовой выйти замуж за Доктора Дума

Во время сражения с последним, на поле боя появляется Железный парень, способный путешествовать во времени. Он отправляет Молодых Мстителей и Алую Ведьму к моменту взрыва, в котором погиб Скотт Лэнг в надежде, что увиденное поможет Ванде вспомнить, кто она такая. Однако Молодые Мстители вмешиваются в ход времени и спасают Человека-муравья. Только после этого Алая Ведьма заново обретает свои воспоминания.

Ванда решает обратить то, что она сделала в арке «День М», когда практически все мутанты потеряли свои силы. Однако ей мешают это сделать, а Доктору Думу удаётся завладеть способностями Алой Ведьмы. Супергерои вступают в бой со злодеем. Лэнг уменьшается и залетает Думу в ухо, чтобы нанести тому повреждения изнутри. Кэсси думает, что Дум убил её отца и в ярости бросается на него. Когда бой заканчивается, Мстители обнаруживают, что Кэсси погибла. Сам же Человек-муравей клянётся отомстить Доктору Думу за смерть дочери.

Иронично, что много позже именно Доктор Дум, вставший на путь добра, воскресит Кэсси, пытаясь исправить хотя бы одну ошибку своего прошлого.

Всё рассказанное выше — это то, что происходило со Человеком-муравьём в рамках комиксах о других супергероях. Свой собственный ран за авторством Ника Спенсера, озаглавленный просто Ant-man, Лэнг получил лишь в 2015 году. И это именно тот комикс, с которого можно начинать знакомство с персонажем.

Лэнг переезжает в Майами и пытается больше времени проводить с дочерью (против воли бывшей жены). Здесь он основывает собственное частное охранное предприятие, сотрудниками которого становятся преступники-неудачники — Гризли, Великан (Раз Малхотра), Мисс Моргенштерн и Сэмуэль Саксон.

Сюжет первых пяти номеров был очень похож на ориджин Скотта Лэнга. Он также вламывается на территорию CTE, но на этот раз ради спасения собственной дочери, которую похитил Даррен Кросс, желающий пересадить себе сердце девочки (не без помощи доктора Сондхейм, опять оказавшейся в заложниках). Человек-муравей спасает Кэсси, а затем отдаляется от неё, чтобы не подвергать опасности.

Ради спасения дочери Лэнг уменьшается и забирается в кровеносную систему Кэсси, где воюет с лейкоцитами, мешающими сердцу девочки прижиться

Сама же Кэсси в образе Жала решает бороться с авторами мобильного приложения, позволяющего нанять суперзлодея на любую работу. В результате, дочь Лэнга снова оказывается в комплексе Даррена Кросса, а самому Скотту приходится её спасать. Всё проходит удачно, однако полиция обвиняет Лэнга и Жало в незаконном вторжении на частную территорию. Отец берёт всю вину на себя и сдаётся правоохранительным органам , а, точнее, нынешнему мужу матери Кэсси.

Суд над Скоттом Лэнгом прерывает Даррен Кросс, раздобывший костюм Жёлтого шершня. В разгар битвы в зал суда прибывает Кэсси и между ней и её отцом завязывается трогательный разговор, по итогу которого Человек-муравей понимает, что недооценивал свою дочь, ведь та уже стала взрослой и сама в состоянии позаботиться о себе.

После победы над Кроссом, заседание продолжается, но теперь показания даёт мать Кэсси. Она рассказывает, что Скотт, на самом-то деле, хороший парень, который действительно любит своего ребёнка. Этих аргументов оказывается достаточно, чтобы вынести Лэнгу оправдательный приговор.

Выйдя на свободу, Человек-муравей обнаруживает, что его охранный бизнес прогорел, однако он не отчаивается, потому что теперь он может спокойно сражаться со злодеями плечом к плечу со своей дочерью.

Ant-Man и Astonishing Ant-Man — это именно те комиксы, которые нужны Человеку-муравью. Они лёгкие, в них нет эпичных событий, а герои постоянно шутят. В центре внимания здесь не Лэнг-супергерой, но Лэнг-отец, который всеми силами пытается наладить отношения с дочерью. Во многом работы Ника Спенсера схожи с раном Мэтта Фрэкшена о «Соколином глазе» — они так же раскрывают не самого популярного героя Marvel с непривычной стороны, и в этом их главная заслуга.

Впрочем, воссоединившись с дочерью, Лэнг не перестал участвовать в масштабных событиях. Так, в арке Secret Empire Скотт сдаёт своих друзей Гидре, чтобы защитить Кэсси, а после играет решающую роль в бою со злым Капитаном Америка. Страдая от чувства вины, Лэнг решает покинуть Землю, пробравшись на корабль Стражей Галактики. Последние принимают Человека-муравья в свои ряды.

Эрик О’Грейди

Ещё одним Человеком-муравьём был агент «Щ. И. Т.» — Эрик О’Грейди, который занимается наблюдениями на геликарриере. Здесь же в специально отведённой лаборатории Хэнк Пим работает над новым костюмом Человека-муравья.

Эрик О’Грейди из комикса Irredeemable Ant-Man. Художник — Фил Хестер

Эрика и его сослуживца Криса внезапно заставляют сторожить дверь в лабораторию, веля им никого не впускать и не выпускать. Однако когда сам Пим пытается покинуть своё рабочее место, он получает удар прикладом от разнервничавшегося Эрика и теряет сознание. Друзья не находят ничего лучше, чем просто затащить тело учёного внутрь лаборатории.

Здесь они находят костюм Человека-муравья, который Крис тут же решает примерить. Он уменьшает себя и не может вернуться к нормальному размеру, а Эрик, думая что его друг бесследно пропал, решает приударить за его девушкой.

Позднее на геликарриер нападает Гидра. В результате Крис погибает, а Эрик забирает себе его костюм и становится новым Человеком-муравьём. О’Грейди, конечно, страдает из-за гибели друга, однако, нужно понимать, что моральные ориентиры этого человека несколько сбиты (особенно в начале его истории). Так, однажды он даже попытался заняться сексом с девушкой Эрика прямо на его могиле.

Костюм О’Грейди отличается от того, что носил Лэнг не только внешним видом. Эта модификация снабжена механическими ногами, напоминающими щупальца Доктора Осьминога. С помощью этих ног Эрик может карабкаться по стенам и даже летать.

Сам же новый Человек-муравей успел поработать вместе с самим Хэнком Пимом, под руководством Нормана Осборна в качестве одного из Громовержцев и побывать частью команды Секретных Мстителей. Вместе с ними он сражался со злобной расой под названием «потомки», созданной учёным, известным как Отец.

Эрик О’Грейди, спасая ребёнка, погибает в 23 номере Secret Avengers, а уже в следующем выпуске оживает вновь. Позднее выясняется, что это — не настоящий Человек-муравей, а робот, созданный Отцом и наделённый всеми воспоминаниями Эрика. Робот выдаёт себя за Человека-муравья, а когда Чёрная вдова узнаёт его секрет, тот меняет свою личность, и начинает называть себя «Чёрный муравей».

Несмотря на то, что Эрик О’Грейди удостоился сольного комикса раньше, чем Скотт Лэнг (первый номер Irredeemable Ant-Man вышел ещё в 2006 году), этот персонаж не приобрёл такой популярности, как обаятельный вор, переживающий за свою дочь. Эрик — не увлечённый и терзаемый сомнениями учёный, и не отец-неудачник, которого не отпускает преступное прошлое.

Этот Человек-муравей — трусоватый, несколько безответственный бабник. Однако надо отдать должное автору «Ходячих мертвецов» Роберту Киркману , написавшему сценарий для Irredeemable Ant-Man, — ему удалось уловить дух персонажа, понять, что герой, который умеет уменьшаться и управлять муравьями, не должен быть мрачным и пафосным, а его приключения должны быть наполнены юмором.

Разумеется, это не все носители шлема с антеннами и красно-чёрного костюма. Например, в постапокалиптическом мире Old Man Hawkeye устройством для общения с муравьями владеет мальчик по именим Дуайт, а в 34 выпуске альманаха What if? в образе Человека-муравья предстаёт тётя Мэй. Даже в двух вариациях.

Тем не менее, Хэнк Пим, Скотт Лэнг и Эрик О’Грейди — это те трое, кто называл себя Человеком-муравьём. Совсем не похожие друг на друга персонажи, которые демонстрируют, каким разным может быть взгляд на одного и того же супергероя. Маленькие (во всех смыслах этого слова) люди, способные на большие свершения.

#человекмуравей #комиксы