Администрация Энгельса поможет найти и сохранить любовь

Необычную услугу для граждан инициировали чиновники Энгельса. В коридорах мэрии появилась бесплатная «горячая линия» «Лабиринты общения». Любой желающий может дозвониться и получить ответы-консультации на онтологические, психоаналитические вопросы.

А именно: как найти и сохранить любовь, выбрать партнера, понять обостренность чувств и ревность отношений.

В администрации подчеркнули, что все разговоры носят анонимный характер, имена абонентов не разглашаются, их номера телефонов не определяют. Добро пожаловать в «Лабиринты общения» — 8 (8453) 74-55-12.