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Администрация Энгельса поможет найти и сохранить любовь
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Администрация Энгельса поможет найти и сохранить любовь 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Необычную услугу для граждан инициировали чиновники Энгельса. В коридорах мэрии появилась бесплатная «горячая линия» «Лабиринты общения». Любой желающий может дозвониться и получить ответы-консультации на онтологические, психоаналитические вопросы.
А именно: как найти и сохранить любовь, выбрать партнера, понять обостренность чувств и ревность отношений.
В администрации подчеркнули, что все разговоры носят анонимный характер, имена абонентов не разглашаются, их номера телефонов не определяют. Добро пожаловать в «Лабиринты общения» — 8 (8453) 74-55-12.
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