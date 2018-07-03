«Полиция бездействует!». В Воронеже девушку избил одноклассник после месяца травли 

Студентка два месяца вынуждена скрываться и ходить в сопровождении мамы. В Воронеже 16-летняя школьница стала жертвой травли и побоев со стороны одноклассника. О жуткой ситуации, в которой оказалась семья девушки, рассказала директор мониторингового центра «Сдай педофила» Анна Левченко. К общественнице обратилась мама пострадавшей, которая отчаялась дождаться помощи от правоохранителей. Жизнь семьи девушки превратилась в кошмар. Женщина заявила в полицию, когда одноклассник стал преследовать её дочь Анастасию (имя изменено), травил её в соцсетях. Однако ничего сделано не было, и парень 28 июня напал на школьницу с телескопической дубинкой в центре города, после преследовал её и в больнице. Харрасмент по-воронежски происходит при бездействии полиции, подчеркнула Анна Левченко. «Жизнь стала кошмаром» Два месяца назад жизнь семьи 16-летней девушки превратилась в настоящий кошмар. Одноклассник, с которым она встречалась два года назад, начал травлю Анастасии в социальных сетях, так как она отказалась возобновлять с ним отношения. Семнадцатилетний парень стал преследовать бывшую возлюбленную, как это иногда бывает в нездоровых взрослых ситуациях. По словам мамы девушки Елены (имя изменено), впервые в инстаграм появились порочащие коллажи и записи 9 мая. При этом юноша стал выкладывать их в аккаунте Насти, поменяв там пароль.
Гадости в адрес Насти посыпались в телефонных звонках и SMS. Преследователь быстро перешёл к угрозам, обещая «облить кислотой» или «зарезать». Он пообещал отравить девушке жизнь, довести её до самоубийства, что и стал делать. — Я вынуждена была провожать дочь в техникум, встречать её. Настя профессионально занимается танцами, я теперь вожу её на выступления. Из-за травли дочь в конце мая не смогла ходить учиться. Она боится одна выходить из дома, — говорит Елена. — Два месяца дочь находится в жутком стрессе из-за той грязи, которая выливается на неё в сети. А тут ещё преследователь звонит с незнакомых номеров и повторяет: «сбросься». Ещё в конце мая Елена с Настей собрали все скрины угроз, распечатали SMS и обратились с заявлением в отдел «К» ГУ МВД по Воронежской области. Там только руками развели, заявив, что не могут повлиять на иностранную соцсеть, чтобы её представители удалили аккаунт. Материал проверки об угрозах «спустили» в местный отдел полиции, где отпросили только семью Насти, до преследователя дело не дошло. «Угрозы превратил в сущность» После 28 июня страх семьи за Настю перерос в бесконечный ужас. От слов преследователь перешёл к делу. В тот вечер девушка вместе с бывшей одноклассницей и ещё одним другом пошла на праздник открытия фонтанов на Советской площади. Нападение случилось примерно в 21 час у McDonalds. Друзья пытались защитить Настю, но всё произошло очень быстро. Преследователь достал откуда-то телескопическую дубинку (холодное оружие ударно-дробящего действия, изготовленное из металла или пластика) и стал бить Настю по голове, спине, рукам.
Девушка смогла дотянуться до баллончика, который держала в сумочке, и распылила его в глаза нападавшего. Только так она смогла остановить агрессора. Юноша схватился за глаза, Настя смогла отойти от него на другую сторону дороги. — На улице в центре Воронежа было много людей, но никто не вмешался, никто не помог. Дочь не могла нормально идти, ей вызвали «скорую», уже при враче Настя потеряла сознание. В больнице ей поставили диагноз «сотрясение мозга» и «ушибы спины», — рассказывает Елена. — Тут же снова пошли от него SMS, что найдёт и добьёт. Я вынуждена была забрать дочь из больницы. Заложники ситуации Елена снова обратилась с заявлением в полицию, уже по факту избиения. Только после этого 17-летнего юношу допросил дознаватель. Сразу же после допроса у парня появились бравурные посты в соцсетях с новыми оскорблениями Насти и её семьи. Уголовного дела по-прежнему возбуждено не было. Никакой защиты ей предложено не было, её защищает только мама, которая сама находится в большом стрессе. — Как жить, если ты не можешь защитить собственного ребёнка. Самое страшное, что я понимаю, что однажды не смогу быть рядом, проводить на учёбу или ещё куда-нибудь. Он встретит и что-нибудь случится, — плачет Елена. — Я понимаю, что с человеком не всё в порядке, и он из тех, кто не просто угрожает, а делает. В полиции мне с усмешкой говорили, что, тот кто угрожает, не будет делать. Но это не так. Этот юноша поменял уже несколько школ из-за постоянных скандалов и конфликтов, но учителя ничего сделать не могут. Я уверена, что его мама даже не знает о том, что произошло. Семья стала заложниками ситуации, в которой почему-то закон и его представители бездействуют. Хотя не раз и не два похожие ситуации заканчивались печально для девушек, ставших жертвой травли со стороны бывших. Все они происходят по одному и тому же сценарию — от травли до тяжких побоев, обливания кислотой до убийства. Комментарий общественницы После обращения воронежской семьи Анна Левченко взяла ситуацию под личный контроль как общественный помощник члена Совета Федерации. Она обратилась в СКР по Воронежской области, попросив «разобраться в ситуации и оградить девочку от безумного бывшего».
— Несовершеннолетний пацан, продолжает издеваться над девочкой, присылая все новые и новые угрозы, даже после избиения. Его вызывали в отдел полиции, с ним беседовал инспектор ПДН. Со слов самого мальчика инспектор прониклась к нему сочувствием и выдала фразу: «Где ты себе такую шлюху-то нашел?». О чём немедленно запостил историю в инстаграм, — говорит Анна Левченко. — Парень ведёт себя вольготно и пишет посты с оскорблениями девушки даже не успев покинуть пределы ОВД. Чувствуется, что он упивается своей безнаказанностью. Я видела скриншоты его постов и это правда страшно. Анна Левченко вспомнила, что сама в 2015 году оказалась в похожей ситуации. Правозащитница подверглась серии угроз, её преследовали несколько психически больных людей. Обещали порезать на куски, присылали фото расчленённых трупов. — Мои заявления в полицию, даже несмотря на мой статус и известность, не приносили никакого результата и точно так ж, как и в истории этой девочки, дело не возбуждали, а материалы спускали участковому, который говорил — убьют, приходи. И даже замахнулся на меня карандашом, изобразив, по его мнению, реальную угрозу, — вспоминает Анна. — Дело сдвинулось, когда мы дошли до самого министра внутренних дел. Только после этого преступников начали искать, а меня взяли под госзащиту. Два месяца я ходила с охраной, пока не нашли этих больных людей и не упаковали в психушку. У нашей героини ситуация еще хуже — преследователь не ограничивается виртуальными угрозами и распространением клеветы о девушке. Его либо сажать надо, либо лечить. Это уж пусть решают специалисты. Но свободно разгуливать по улицам города и преследовать девчонку лишь за то, что та его бросила и нанесла удар по самолюбию, это мы должны прекратить. Корреспонденты «Вести-Воронеж» обратились за комментариями в пресс-службу ГУ МВД по Воронежской области и будут следить за развитием событий. Оксана Грибкова