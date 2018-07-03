Братские приставы взыскали с матери компенсацию за погибшего в Сирии сына

Братский городской суд отказался удовлетворить иск матери военнослужащего Владимира Тарасюка к судебному приставу, списавшему с ее банковского счета 559 тысяч рублей. Деньги были выплачены женщине в качестве компенсации за смерть сына, погибшего в Сирии.

Мать военнослужащего Елена Тарасюк пояснила, что у ее сына оказался непогашенный кредит, взятый в компании «Фонд поддержки малого предпринимательства города Братска». Учредителями фонда являются администрация города и некоммерческое партнерство «Союз промышленников и предпринимателей (объединение работодателей) города Братска».

По словам женщины, она не знала, что является солидарным ответчиком по кредиту сына. Поэтому списание средств с ее счета стало для нее неожиданностью, сообщает Радио Свобода

Елена Тарасюк подала иск к приставу, однако суд постановил, что деньги с ее счета были списаны справедливо.