Братские приставы взыскали с матери компенсацию за погибшего в Сирии сына 

Братский городской суд отказался удовлетворить иск матери военнослужащего Владимира Тарасюка к судебному приставу, списавшему с ее банковского счета 559 тысяч рублей. Деньги были выплачены женщине в качестве компенсации за смерть сына, погибшего в Сирии.
Мать военнослужащего Елена Тарасюк пояснила, что у ее сына оказался непогашенный кредит, взятый в компании «Фонд поддержки малого предпринимательства города Братска». Учредителями фонда являются администрация города и некоммерческое партнерство «Союз промышленников и предпринимателей (объединение работодателей) города Братска».
По словам женщины, она не знала, что является солидарным ответчиком по кредиту сына. Поэтому списание средств с ее счета стало для нее неожиданностью, сообщает Радио Свобода.
Елена Тарасюк подала иск к приставу, однако суд постановил, что деньги с ее счета были списаны справедливо.
Владимир Тарасюк погиб 20 сентября 2017 года в провинции Идлиб. А 3 апреля 2018 года мэр Братска Сергей Серебренников вручил родителям военнослужащего орден Мужества, которым тот был награжден посмертно.