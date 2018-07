Том Круз, Криштиану Роналду и еще 5 звездных пап, которые в детстве были некрасивыми

Зачастую, внешность «как у звезды» — бонус отнюдь не врожденный, а приобретенный.

Выражение «мужчина должен быть чуть красивее обезьяны» теряет свой смысл, если человек планирует стать звездой. В один прекрасный день сегодняшний именинник Том Круз (3 июля известный актер отметит 56-летие) это понял и начал действовать. Впрочем, как и другие его коллеги по звездному цеху.

Не удивляйтесь, что в нашем рейтинге вы увидите добрую половину звезд из списка самых сексуальных мужчин. Оказывается, в детстве они были крайне далеки от этого титула.

Том Круз

Открытые интернет-источники; portal.picture-alliance.com В детстве у Тома Круза было много проблем.

Во-первых, его матери было очень сложно в одиночку поднимать четверых детей.

Во-вторых, семья постоянно переезжала и парень практически каждый год приходил в школу в статусе новичка.

В-третьих, Круз не пользовался популярностью у противоположного пола. Что уж говорить, он сам себе не нравился — кривые неправильно растущие зубы, ужасная дикция, маленький рост.

Одному Богу известно, как Круз не сдался под натиском агентов, которые в один голос уверяли, что с такими внешними данными ему в кино не место.

Решить третью проблему у Круза получилось быстрее всего — он стал выходить в свет в ботинках на довольно внушительном каблуке. А вот с зубами и речью пришлось помучиться подольше.

Зато, как говорится, результат налицо. На счету у звезды фильмов «Миссия невыполнима» кругленькая сумма, его физической подготовке могут позавидовать 20-летние звезды (Том — известный экстремал), а его улыбку мечтают заполучить на рекламный постер все бренды — от производителей шикарных авто до сети стоматологических клиник.

Открытые интернет-источники; portal.picture-alliance.com Если углубиться в изучение «Инстаграма» капитана сборной Португалии по футболу, у вас сложится впечатление, что этот футболист просыпается с укладкой, ночует в тренажерном зале, на его лице нет ни единой морщинки, а к стоматологу он ходит как на работу.

На самом деле, эти предположения почти на 100% соответствуют действительности. По крайней мере, Криштиану Роналду, правда, много времени уделяет своему внешнему виду. Зачем одному из самых крутых футболистов современности следить за собой так, как это делают модели Victoria’s Secret, спросите вы. Что-то нам подсказывает, что это стремление к идеальности (порой чрезмерное) родом из детства.

Дело в том, что маленький Криштиану был очень худеньким мальчиком. К тому же у будущей звезды футбола была проблемная кожа и серьезное нарушение прикуса.

В это сложно поверить, особенно если посмотреть рекламные кампании с участием Криштиану.

12 Ноя 2017 в 2:00 PST Один из самых титулованных футболистов в мире в разное время рекламировал шампунь для волос, БАДы, телефоны, часы, газировку, кафе, чемоданы, банки.

Так например в 2016 году Роналду только на таких контрактах заработал свыше 30 млн долларов! Представляете, как сейчас кусают локти девчонки-одноклассники, которые отказывали парню в свидании из-за того, что он был несимпатичным.

Открытые интернет-источники; portal.picture-alliance.com Можете ли вы поверить, что голливудского актера, который много лет подряд носил гордое звание самого завидного жениха в мире и считался самым привлекательным мужчиной в мире, в детстве дразнили. И не просто «очкариком» (а маленький Джордж носил очки в большой оправе) или «зубрилой», а Франкенштейном!

К сожалению, в школе у Клуни проявились признаки паралича Белла. В один момент у мальчика парализовало одну часть лица — он не мог контролировать мимику, его глаз полностью не открывался, а губы не слушались.

О том периоде в своей жизни известный актер вспоминать не любит. Одноклассники его дразнили и постоянно разыгрывали.

С болезнью Клуни справился. К тому же научился адекватно реагировать на критику окружающих. Итог известен всем: в его профессиональном послужном списке свыше трех десятков коммерчески успешных ролей, а в списке его донжуанских достижений имена первых красавиц Голливуда.

Но сейчас все это в прошлом — после рождения детей Клуни заявил об окончании актерской карьеры. Так что теперь его харизмой и обаянием могут наслаждаться только маленький Элла и Александер, а также жена Клуни — известный адвокат Амаль Аламуддин . Надеемся, съемку в рекламе голливудский красавчик все же не оставит.

Открытые интернет-источники; portal.picture-alliance.com Если вам когда-нибудь посчастливиться пообщаться с этим актером и вы захотите расспросить его о детстве, то Ван Дамм начнет свой рассказ о себе, 11-летнем мальчике. О том, что было до этого возраста, у мускулистого красавца лучше даже не пытаться разузнать.

В школе бельгийца называли хиляком. Во-первых, парень не выходил с больничных. Во-вторых, на уроках физкультуры не мог даже нормально подтянуться на турнике. В-третьих, был очень худым. В-четвертых, носил очки. В-пятых, занимался музыкой и даже какое-то время танцевал. Сами понимаете, на уважение среди дворовых пацанов Жан-Клоду с его «девчачьими» увлечениями рассчитывать не приходилось.

Видя все это, отец решил помочь своему сыну и… привел его в секцию карате.

Стоит ли говорить, что у Ван Дамма изменилась не только фигура, но и самооценка? А со временем молодой человек смог отказаться от очков.

Кстати, мускулистый красавец, который может запросто исполнить тот самый известный шпагат на двух стульях, имеет в своем арсенале титул «Самый желанный мужчина». И дети от папочки не отстают.

Например, дочь Ван Дамма Бьянка занимается боевыми искусствами и вместе с актером с удовольствием ходит в зал или выходит на ринг, а со старшим сыном Кристофером Жан-Клод может продемонстрировать несколько ударов и на красной дорожке.

Открытые интернет-источники; portal.picture-alliance.com В принципе и сейчас внешность этого актера нельзя назвать в общепринятом смысле голливудской. Эдди Редмэйн не может похвастаться атлетичным торсом, мужественными чертами лица.

Мало того, андрогинная внешность наложила отпечаток и на карьеру актера — в театре и кино он нередко исполнял женские роли (вспомните фильм «Девушка из Дании», в котором Редмэйн исполнил роль мужчины, решившегося на операцию по смене пола).

А в детстве маленький Эдди было один в один как Антошка из мультфильма «Карусель» — рыжие волосы, веснушки, большой рот.

Благо, родители рано разглядели в своем сыне творческие задатки. Мальчик пел в хоре, играл в школьном театре, поэтому «белой вороной» и мишенью для жестоких шуток одноклассников не был.

Открытые интернет-источники; portal.picture-alliance.com Мы не ошиблись, включив этого красавца в наш рейтинг «гадких утят». В самом раннем детстве он и, правда, был далек от образа карапуза с рекламного плаката (на фоне маленького личика губы и глаза Джона выглядели уж очень большими). Правда, в его случае теория «перерастет» сработала на все 100%.

Уже в первом классе Джон Траволта, в чьих жилах течет итальянская и ирландская кровь, вполне мог претендовать на звание самого обольстительного ребенка.

Если еще год назад журналисты и поклонники не щадили Эллу своими комментариями (девушку обвиняли в излишней полноте), то недавний выход в свет семьи Траволта в полном составе заставил критиканов прикусить язык — Элла хорошеет день ото дня.

Открытые интернет-источники; portal.picture-alliance.com Если бы вы сказали этому парню в лет 14-16, что совсем скоро ему предстоит стать обладателем Супербоула и перстня чемпиона NFL, а также мужем одной из самых красивых и высокооплачиваемых топ-моделей в мире, то наверняка, он рассмеялся бы вам в лицо.

Несмотря на довольно впечатляющие спортивные успехи Тома Брэди в школьные годы, красавчиком распасовщика команды «Нью-Ингленд Пэтриотс» никто не считал, а над его стрижкой в панковском стиле хихикали одноклассники.

Публикация от Gisele Bündchen (@gisele)

17 Июн 2018 в 7:45 PDT Сейчас мужа Жизель Бундхен , многодетного отца называют иконой стиля, его выходы на красную дорожку обсуждают светские сплетники, а молодые люди отправляют парикмахерам фото Брэди, чтобы сделать себе такую же модную укладку как у спортсмена. И, поверьте, в этом заслуга не только бразильской красавицы.

