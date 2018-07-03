«Но почему на чужой земле?»: Валерия нашла место, куда ей хочется возвращаться

Известная артистка Валерия, как и многие звезды отечественной эстрады, часто путешествует и постоянно открывает для себя разные чудесные уголки нашей планеты, куда, несомненно, хочется возвращаться вновь и вновь. Однако, увы, многие из этих мест находятся далеко за пределами родной земли, и такая тяга ко всему «чужому» не может не огорчать поклонников певицы.

Валерия поделилась с поклонниками своими впечатлениями от путешествия в Швейцарию, где звезда отдыхала вместе с семьей. За время своего отпуска певица не только лежала в гамаке, изумляя всех своей девичьей фигурой, но и наслаждалась пейзажами во время пробежек с сыном, а также впитывала в себя энергетику исторических мест страны. И, восхищенная неописуемой красотой и гармонией природы, Валерия призналась, что именно тут она чувствует покой, и сюда ее душа будет рваться в трудные минуты.

«Есть места, где ощущаешь удивительный покой и умиротворение. Туда хочется возвращаться, чтобы отстраниться от суеты и напитаться вдохновляющей красотой», — заметила Валерия, радуясь тому, что нашла место, где отдыхает ее душа. Однако поклонники едва ли сумели разделить радость со своим кумиром, поскольку были крайне огорчены таким признанием. Ведь стремление отечественного бомонда в зарубежные страны всегда вызывало бурные возмущения со стороны обывателей, уверяющих, что и на родных просторах можно найти места не хуже, надо лишь только поискать.

«К сожалению, такие уголки не в России…» «Место, где ты родился и вырос, где прошло детство, там не только покой и умиротворение, но и место твоей силы» «Приезжайте к нам! Честное слово, у нас места не хуже! И все свое, родное» «Хорошо должно быть дома у мамы. Там тепло, вкусно и уютно..» «Я все понимаю, но почему такие места вы находите только на чужой земле?»

Впрочем, мнение подписчиков, которые всегда лучше знают, как надо поступать и во что наряжаться, Валерию совершенно не волнует. Более того, артистка возмущена подобной бестактностью, когда неизвестные ей люди считают своим долгом дать непрошенные советы, позволяя себе критиковать и не контролировать потоки своих оскорбительных высказываний.