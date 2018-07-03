Биография и личная жизнь Лидии Вележевой

Популярная актриса Лидия Вележева, на счету которой более 45 кинопроектов, остается молодой и привлекательной несмотря на возраст 48 лет. Женщина не скрывает, что ее публичная биография и личная жизнь сложились благодаря умению ухаживать за собой. Выглядит известная телеведущая и артистка просто потрясающее, удивляя окружающих молодостью лица, к которому не имеют никакого отношения пластические хирурги. Всего, чем она может похвастаться перед журналистами, Лидия достигла сама.

Становление актрисы

Биография Лидии Вележевой началась в Киеве, 2 октября 1966 года с рождения ее и сестры-близнеца Ирины. Личная жизнь родителей не сложилась, поэтому они развелись через несколько месяцев после появления на свет дочерей. Мать — Любовь Леонидовна была вынуждена устроиться на табачную фабрику. Работа в три разных смены по графику не позволяла одинокой матери заниматься воспитанием детей. Поэтому она отправила Лидию и Ирину в школу-интернат. В ней девочки не только получили блестящее образование, но и изучали китайский язык, а также посещали творческие кружки.

Будущая артистка попробовала свои таланты в гандболе и фигурном катании. Ходила в отделение народных танцев и освоила два музыкальных инструмента — гитару и фортепьяно. Выступление на сцене с концертными программами оказали на Лидию значимое влияние. Еще в детстве она решила стать актрисой, у которой будет не только талант, но и громкая популярность. Чтобы добиться желаемого, она стала посещать драматический кружок, где узнала азы искусства артиста.

yandex_ad_1 Когда Лидия Вележева и ее сестра перешли в 6-й класс, биография девочек приняла совершенно новый оборот. Их мама наконец-то устроила свою личную жизнь.

У родителей появилась возможность забрать девочек из интерната, но они настолько привыкли к такой жизни, что отказались покидать стены любимого учебного учреждения.

Когда Лидии исполнилось 13 лет, она решила попробовать свои силы в мире кино. Для этого амбициозная девочка отправилась в Национальную киностудию художественных фильмов имени Александра Довженко и принесла свои фотографии для картотеки детей-актеров. Обаятельную Лидию заметили и утвердили на первую роль в детском двухсерийном телевизионном фильме «Ожидание» (1981).

Снимавшийся в кино педагог и актер Юрий Васильевич Катин-Ярцев порекомендовал одаренной девочке сразу после окончания школы отправиться в Москву и поступить в театральный.

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Но Лидия не решилась уехать в столицу и попробовала свои силы в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Поступление провалилось, поэтому в 1984 году она все же решилась попробовать силы в Москве в Щукинском училище.

Там она получила образование, которое открыло дверь в новую жизнь. Окончив курс актерского мастерства у замечательного педагога Аллы Александровны Казанской , Лидия была приглашена в театр им. Е. Б. Вахтангова. В нем она работает до сих пор, с каждым годом набирая новых поклонников своего творчества.

Общественная и политическая деятельность

Затем она неоднократно привлекала внимание общественности, принимая участия в различных проектах и получая награды:

В феврале 2015 года актриса была вызвана в Кремль, где приняла от действующего президента награду «Заслуженная артистка РФ».

В 2012 году Вележева стала законным представителем Владимира Владимировича Путина на выборах.

Осенью 2012 года была приглашена на ТВ в качестве ведущей шоу «Дело Х. Следствие продолжается» на канале «Россия-1».

В феврале 2014 года стала членом «Общественной палаты РФ 5 созыва».

yandex_ad_2 За годы работы в театре и кино, а также во время политической карьеры Лидия Вележева проявила себя, как человек чести, умеющий принимать правильные решения. Она всегда стремилась отстаивать интересы общества и помогать людям.

Личная жизнь

Как публичной личности, Лидии Вележевой очень повезло. Она вышла замуж один раз и навсегда. Ее супругом стал актер Алексей Геннадьевич Гуськов . Свадьба состоялась в 1988 году и никто не подозревал, что брак продлиться так долго.

У счастливых супругов двое детей, которые давно стали взрослыми и даже родителями.

Старший сын Владимир родился 7 января 1989 года и последовал по стопам мамы и отца. В настоящее время он работает в труппе Московского академического театра им. Маяковского и воспитывает дочь Стефанию, рожденную 18 марта 2016 года.

Младший сын Дмитрий родился 8 ноября 1994 года и окончил ВГИК по специальности продюсирования и экономики.