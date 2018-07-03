В Гурьевске выбрали свою Мисс-2018

Конкурс красоты прошёл в рамках празднования дня молодёжи. Самые обворожительные девушки города дефилировали в роскошных нарядах. А вечером на сцене зажгла популярная певица Клава Кока

День Молодёжи в Гурьевском парке культуры и отдыха отмечают с размахом. Люди приехали сюда и из области, и из Калининграда.

Самые очаровательные девушки Гурьевска на этой сцене. Всего 11 конкурсанток. Участницам предстоит выяснить, кто из них достойна получить корону и титул Мисс.

Тематика шоу футбол. Девушки демонстрируют образы стран-участниц Чемпионата. Экзотическая Африка, горячая Испания, яркая Бразилия и конечно красавица-Россия.

Финальное дефиле на лицах девушек ни капли волнения. И вот он долгожданный момент, объявление самой обаятельной и привлекательной.

Число 7 оказалось для Нины действительно счастливым. Девушка признаётся со всеми конкурсантками они стали подругами. Поэтому ни зависти, ни борьбы за корону не было.

Нина Свешникова, Мисс Гурьевск-2018:

— Честно первой эмоцией было, что это не я. У меня слёзы счастья потекли. Было настолько приятно, я добилась, наконец, того, чего хотела.

Не менее яркое и ожидаемое событие дня Молодёжи в Гурьевске впервые выступает популярная певица Клава Кока.

Вместе со звездой пели и зрители. И даже несмотря на непогоду, ажиотаж у гурьевской сцены не стихал до самой ночи.