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В Гурьевске выбрали свою Мисс-2018
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В Гурьевске выбрали свою Мисс-2018 

Вести Калининград 59 минут назад
Фото: Вести Калининград
Конкурс красоты прошёл в рамках празднования дня молодёжи. Самые обворожительные девушки города дефилировали в роскошных нарядах. А вечером на сцене зажгла популярная певица Клава Кока.
День Молодёжи в Гурьевском парке культуры и отдыха отмечают с размахом. Люди приехали сюда и из области, и из Калининграда.
Самые очаровательные девушки Гурьевска на этой сцене. Всего 11 конкурсанток. Участницам предстоит выяснить, кто из них достойна получить корону и титул Мисс.
Тематика шоу футбол. Девушки демонстрируют образы стран-участниц Чемпионата. Экзотическая Африка, горячая Испания, яркая Бразилия и конечно красавица-Россия.
Финальное дефиле на лицах девушек ни капли волнения. И вот он долгожданный момент, объявление самой обаятельной и привлекательной.
Число 7 оказалось для Нины действительно счастливым. Девушка признаётся со всеми конкурсантками они стали подругами. Поэтому ни зависти, ни борьбы за корону не было.
Нина Свешникова, Мисс Гурьевск-2018:
— Честно первой эмоцией было, что это не я. У меня слёзы счастья потекли. Было настолько приятно, я добилась, наконец, того, чего хотела.
Не менее яркое и ожидаемое событие дня Молодёжи в Гурьевске впервые выступает популярная певица Клава Кока.
Вместе со звездой пели и зрители. И даже несмотря на непогоду, ажиотаж у гурьевской сцены не стихал до самой ночи.
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