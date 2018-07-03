Активистки «СтопКроношпан» посыпали солью Дом Правительства Башкирии

В Уфе 3 июля активистки движения «СтопКроношпан» посыпали солью вход в здание правительства Башкирии.

Перед тем как это сделать, женщины обратились к властям: «Это Дом Правительства Республики Башкортостан. Именно отсюда пять лет назад нас отправили в суды, видимо, рассчитывая на скорую и лёгкую победу в той подлости и лжи, в которой строится „Кроношпан“. Но даже судьи не выдерживают давления, из-за которого вынуждены принимать несправедливые решения».

После этих слов, активистки предложили принять власти «ту порцию неадеквата и страха, с которой нас встретили в последних судах Ленинского района» и посыпали вход в здание солью.

Напомним, что судья Ленинского районного суда города Наиля Идиатова 25 июня прочертила соляные линии в зале заседания. Это произошло незадолго до рассмотрения иска активистов к заводу «Кроношпан», который, как уверяют истцы, наносит вред экологии и загрязняет питьевую воду.