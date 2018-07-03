В Оренбуржье владелец автобуса выплатит штраф за гибель школьницы

В декабре 2016 года на одной из дорог Оренбургского района водителем микроавтобуса на пешеходном переходе была сбита девочка, которая от полученных травм скончалась на месте ДТП.

Водитель был признан виновным в гибели школьницы, ему назначено лишение свободы в колонии-поселении сроком на 4 года 6 месяцев, хотя первоначальный приговор составлял 2,5 года, но впоследствии был ужесточен. Также он лишен водительских прав на 3 года.

После рассмотрения уголовного дела родители погибшей девочки обратились в Оренбургский районный суд с иском к виновнику трагедии и его работодателям, в котором просили взыскать в пользу каждого родителя по 1 миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда, указав, что смерть единственной дочери вызвала сильные эмоциональные расстройства и страдания.

Суд установил, что водитель микроавтобуса состоял в трудовых отношениях с владельцем транспортного средства, взыскал с владельца источника повышенной опасности в счет компенсации морального вреда в пользу каждого родителя погибшего ребенка по 750 тыс.руб. Решение в законную силу не вступило.