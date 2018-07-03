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Подмосковный Дмитров опозорился вывеской
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Подмосковный Дмитров опозорился вывеской 

Ридус 36 минут назад
Фото: Ридус
Мы сейчас внезапно тусим в Дмитровском районе. Вчера были в Дмитрове. Центр города. Там у них есть Аллея Славы — как вообще бывает в нормальных городах. Каштаны с памятными табличками, увековечивающие выдающихся граждан Дмитрова.
Милейшее городское место, обладающее понятным символическим значением.
И вот посмотрите, в каком состоянии находится арка в начале этой Аллеи Славы. Она уклеена объявлениями, как в дикие девяностые, с нее отваливается краска, с вывески отвалилась буква — супержалкое зрелище.
И вот я думаю: как так можно? Как можно эту арке не приводить в порядок? Привет, это же важное для города место!
— Что мы знаем про Дмитров?
— Ну это такой город, где администрации плевать на то, в каком у них состоянии Аллея Славы.
— Ого, то есть на все остальное они вообще болт забили, если даже витрину починить не могут?
Вы, может, скажете, что это показуха, что для города важнее дороги и больницы…
Но ремонт этой штуки вообще не сопоставим с дорогами и больницами по деньгам. Это просто символическая вещь. Но очень важная символическая вещь.
Интересно. что Елена Трошенкова, глава Дмитровского района, про это думает? Ничего?
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