Подмосковный Дмитров опозорился вывеской

Мы сейчас внезапно тусим в Дмитровском районе. Вчера были в Дмитрове. Центр города. Там у них есть Аллея Славы — как вообще бывает в нормальных городах. Каштаны с памятными табличками, увековечивающие выдающихся граждан Дмитрова.

Милейшее городское место, обладающее понятным символическим значением.

И вот посмотрите, в каком состоянии находится арка в начале этой Аллеи Славы. Она уклеена объявлениями, как в дикие девяностые, с нее отваливается краска, с вывески отвалилась буква — супержалкое зрелище.

И вот я думаю: как так можно? Как можно эту арке не приводить в порядок? Привет, это же важное для города место!

— Что мы знаем про Дмитров?

— Ну это такой город, где администрации плевать на то, в каком у них состоянии Аллея Славы.

— Ого, то есть на все остальное они вообще болт забили, если даже витрину починить не могут?

Вы, может, скажете, что это показуха, что для города важнее дороги и больницы…

Но ремонт этой штуки вообще не сопоставим с дорогами и больницами по деньгам. Это просто символическая вещь. Но очень важная символическая вещь.

Интересно. что Елена Трошенкова, глава Дмитровского района, про это думает? Ничего?