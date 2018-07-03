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Трансгендер впервые поборется за титул «Мисс Вселенная»
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Трансгендер впервые поборется за титул «Мисс Вселенная» 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Трансгендер впервые выступит на конкурсе «Мисс Вселенная». Анджела Понсе из Испании намерена побороться за звание самой красивой женщины в мире.
«Давайте творить историю», — написала трансгендер Анджела Понсе у себя в Twitter. Позже в микроблоге появилась запись, что она станет первым трансгендером, выступившим на конкурсе красоты такого масштаба.
Напомним, ранее Понсе выиграла национальный конкурс и сможет представить Испанию на международном смотре самых красивых женщин планеты.
По данным «Advocate», трансгендеры получили право участвовать в конкурсе с 2013 года.
Россию представит Юлия Полячихина из Чебоксар.
Напомним, ранее определился победитель международного конкурса красоты среди трансгендеров Miss International Queen в Паттайе.
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