Трансгендер впервые поборется за титул «Мисс Вселенная»

Трансгендер впервые выступит на конкурсе «Мисс Вселенная». Анджела Понсе из Испании намерена побороться за звание самой красивой женщины в мире.

«Давайте творить историю», — написала трансгендер Анджела Понсе у себя в Twitter. Позже в микроблоге появилась запись, что она станет первым трансгендером, выступившим на конкурсе красоты такого масштаба.

Напомним, ранее Понсе выиграла национальный конкурс и сможет представить Испанию на международном смотре самых красивых женщин планеты.

По данным «Advocate», трансгендеры получили право участвовать в конкурсе с 2013 года.

Напомним, ранее определился победитель международного конкурса красоты среди трансгендеров Miss International Queen в Паттайе.