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В чем пойти на свидание: Хайди Клум на прогулке со своим молодым возлюбленным
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В чем пойти на свидание: Хайди Клум на прогулке со своим молодым возлюбленным 

Harper’s Bazaar 36 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
О романе 44-летней Хайди Клум и 28-летнего музыканта из группы Tokio Hotel стало известно в начале марта. С тех пор пара постоянно попадает в объективы фотографов абсолютно влюбленными. Очевидно, что разница в возрасте, кажется, их совершенно не смущает: Том младше немецкой супермодели на 16 лет. Очередное тому доказательство — их последняя совместная прогулка по Большому яблоку. Парочка держалась за руки, периодически останавливаясь, чтобы обменяться объятиями и поцелуями. Супермодель выбрала стильный и комфортный комплект: длинная юбка и топ с открытыми плечами с геометричным принтом.
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