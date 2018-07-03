В чем пойти на свидание: Хайди Клум на прогулке со своим молодым возлюбленным 

О романе 44-летней Хайди Клум и 28-летнего музыканта из группы Tokio Hotel стало известно в начале марта. С тех пор пара постоянно попадает в объективы фотографов абсолютно влюбленными. Очевидно, что разница в возрасте, кажется, их совершенно не смущает: Том младше немецкой супермодели на 16 лет. Очередное тому доказательство — их последняя совместная прогулка по Большому яблоку. Парочка держалась за руки, периодически останавливаясь, чтобы обменяться объятиями и поцелуями. Супермодель выбрала стильный и комфортный комплект: длинная юбка и топ с открытыми плечами с геометричным принтом.