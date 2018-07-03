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Обнимающий приемных родителей шимпанзе до слез растрогал пользователей сети
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Обнимающий приемных родителей шимпанзе до слез растрогал пользователей сети 

Пятый канал 31 минуту назад
Фото: Пятый канал
Трогательный момент воссоединения шимпанзе по кличке Лимбани со своими приемными родителями в США попал на видео, пишет Daily Mail со ссылкой на Зоологический фонд дикой природы в Майами.
На кадрах примат всеми конечностями горячо обнимает мужчину по имени Джордж и его жену Таню. Именно они спасли животное от пневмонии и выходили его вместо матери. Примат прижался к своему спасителю, как маленький ребенок.
— Это настоящая любовь, — рассказали умиленные сотрудники зоосада.
Лимбани живет в зоопарке, однако регулярно посещает приемных родителей. Иногда между встречами могут проходить месяцы, но реакция шимпанзе всегда одинаково эмоциональна.
Душераздирающий ролик растопил сердца пользователей сети. Умиленные юзеры отметили, что давно не видели ничего трогательнее.
Ранее Пятый канал сообщал, что жители Краснодара несколько часов искали беспокойного шимпанзе Ричарда.
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