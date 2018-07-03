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Выросшая в пещере бразильянка рассказала об убийстве за кусок хлеба
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Выросшая в пещере бразильянка рассказала об убийстве за кусок хлеба 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Бразильянка рассказала о детстве, проведенном в пещере и на улицах. На ее историю обратило внимание издание Daily Mail.
Кристина Рикардссон (Christina Rickardsson) прожила первые пять лет жизни в пещере неподалеку от городка Диамантина на востоке страны. Ее мать сбежала от издевающейся над ней родни в апреле 1983 года, когда ребенку было всего 15 дней. Они прятались от ягуаров, охотились и собирали съедобные растения, а также попрошайничали на улицах городов.
«Невыносимо бедные, мы ели птиц, убитых из рогатки, и регулярно наведывались в Диамантину, чтобы продать сушеные листья и цветы и купить риса», — поведала женщина. Она призналась, что до сих пор помнит чувство гордости за первую убитую ей птицу и невыносимый стыд за дни, когда в них плевали и называли тараканами, когда они просили денег.
В семь лет она подралась на улице с мальчиком за кусок хлеба из урны. «Я упала на землю и услышала звон — это был осколок бутылки. Я взяла его, мальчик повернулся, и я, не раздумывая, вонзила в его тело стекло так сильно, как могла. Сначала я не почувствовала ничего, затем руке стало тепло, кровь полилась из раны на землю, он кричал и корчился от боли, а я забрала у него хлеб», — рассказала Рикардссон. Однако съесть его девочка так и не смогла, ее вырвало, когда она осознала, что произошло. После этого до нее дошли слухи, что мальчик умер.
Вскоре бразильянка попала в приют, где в восемь лет ее удочерила супружеская пара из Швеции. Рикардссон вернулась в Бразилию только спустя 24 года, чтобы найти давно потерянную мать. Там же она основала благотворительную организацию для детей-сирот.
Также Рикардссон написала книгу «Никогда не останавливайся» (Never Stop Walking) о своих злоключениях. Она призналась, что получила о ней немало отрицательных отзывов. «Меня называли убийцей и коммунисткой за то, что я рассказала правду и поведала о страданиях миллионов беспризорников. За то, что я заговорила о равенстве и том, что все люди имеют одинаковую ценность», — отметила она.
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