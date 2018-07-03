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День семьи, любви и верности отметят в Центре Досуга «Энергия.RU»
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День семьи, любви и верности отметят в Центре Досуга «Энергия.RU» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Чертаново Северное города Москвы
Участников праздника ждет концерт, подготовленный хореографическим ансамблем «Весенний каприз», а затем танцоры коллектива проведут детскую дискотеку. Также ребят и их родителей ждут познавательные и спортивные мастер-классы и эстафеты. Организаторы создали конкурсы, в которых смогут поучаствовать как родители, так и самые маленькие жители Чертанова Северного.
− Символ Дня семьи, любви и верности — ромашка, поэтому мы проведем мастер-класс для гостей праздника по созданию бумажной ромашки. Затем каждый напишет свое пожелание на цветке и закрепит его на специальном стенде. Так мы поделимся друг с другом добротой и светлыми чувствами, − рассказала корреспонденту газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» заместитель директора центра Виктория Мольникова.
Праздник состоится на открытой площадке по улице Кировоградская, дом 4 в 16:00.
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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