Французский «Человек-паук» стал спасателем

Мигрант из Мали Мамуд Гассам, в конце мая спасший ребенка в Париже, подписал контракт на работу в пожарной части, сообщил сайт газеты Parisien. Ранее отважный мигрант получил гражданство Франции от президента Эммануэля Макрона в Елисейском дворце.

«Парижская пожарная бригада подтвердила, что молодой малийский герой подписал свой контракт на службу пожарным», — говорится в размещенной Parisien статье. По словам сослуживцев, к работе он приступит осенью.

Мамуд Гассам стал героем Франции после того, как спас маленького ребенка. Гассам заметил четырехлетнего мальчика, который свисал с парапета балкона четвертого этажа. Он за секунды взобрался на пятый этаж дома и помог спасти малыша. За ловкость и скорость его прозвали «Человеком-пауком».

Во время личной встречи президент Макрон дал ему французское гражданство и предложили работу спасателя.

Отец ребенка, которого спас Гассам, отсутствовал дома. Он пошел в магазин и задержался потому, что отвлекся на игру в Pocemon Go.