В стиле фэнтези: сказочное поместье Santarella в США

Сказочные особнячки — плод фантазии местного скульптора, Генри Хадсона Китсона (Henry Hudson Kitson), широко известного за пределами родного края. Помимо работ на тему Гражданской войны, прославивших мастера, он много делал в самом Массачусетсе, а также получал международные заказы. Так, в Европе его имя стало известным благодаря бюсту румынской королевы Елизаветы, который он выполнил по заказу монаршего дома.

Хадсон был большим фантазёром. Так, купив старую ферму в Тюрингеме, где он прожил всю жизнь, художник увидел новые возможности в старой архитектуре, превратив сараи и зернохранилище в настоящий местный Диснейленд.

Постройки старше самого Тюрингема и датируются второй половиной 18 века. (Тогда как город появился здесь на полвека позже). Хадсон переделал сараи в приёмные залы, а к зернохранилищу пристроил круглые башни, благодаря чему оно теперь напоминает миниатюрный средневековый замок.

Все помещения внутри постройки — также совершенно круглые! Колоритно смотрятся «наплывающие» на окна крыши и парадная столовая под 10-метровыми стропилами сводов зернохранилища.

Постройки поместья утопают в зелени. На территории (общей площадью почти 4 акра) находится не только жилая часть, но и угодья, включающие большой пруд с переброшенным через него мостиком и живописной россыпью кувшинок, колышущихся на водной глади. Говорят, в пруду хорошо ловится окунь.

Обстановка жилых коттеджей по большей части датируется началом 20 века. Это добротная сельская мебель, в основном местного производства. Образ старинного особняка дополняет фамильное серебро: посуда, столовые приборы, когда-то принадлежавшие семье скульптора. Но коттеджи не лишены и современного комфорта. В Средневековье жить не придётся!

Santarella, безусловно, местная достопримечательность — и благодаря знаменитому хозяину, и за счёт необычной, «сказочной» архитектуры. Так что новым владельцам надо быть готовым считаться со славой памятника и привлекающих его туристов (посмотреть «хоббитов» приезжают со всей Америки!).