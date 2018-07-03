Какой хлеб было запрещено есть на Руси

У древних славян хлеб был одной из главных пищевых ценностей, с которой было связано множество суеверий. Хлеб, который с приходом христианства стал исключительно символом Тела Христова и Вечной жизни, в языческой среде был связан с культом мертвых, смертью и круговоротом времен года в природе. Древние славяне связывали и с культом солнца: видимо, для них зерно умирало в земле так же, как умирало каждый день солнце, исчезая во мраке на западе, а потом возрождалось новыми колосьями, как солнце, возродившееся утром на востоке.

Запретов было много

Люди верили, что печь, в которой пекут хлеб — это вход в мир мертвых, а выпечка хлеба — это ритуал, схожий со сжиганием умерших на костре. Выпекание хлеба превращалось в некое действо, с котором было связано множество поверий, вплоть до того, что было запрещено переступать через печную утварь или подныривать под лопату с хлебом или вообще запрещалось находиться на кухне тем, кто не был задействован в хлебопечении. Якобы все это ухудшало вкусовые свойства хлеба и влекло за собой несчастья, — об этом пишет историк Денис Александрович Ляпин в книге «Очерки этнографии Верхнего Подонья». Но скорее всего, подобные запреты должны были призвать всех домашних к тому, чтобы хозяйке не мешали заниматься важным делом — кормить семью.

Отголоски языческих запретов до сих пор звучат среди людей далеких от какой-либо веры или религии. Связано это еще и с тем, что и Русь, а позже — Россия прошла через множество сложных, трудных и голодных времен, когда корка черствого хлеба могла спасти от смерти. Поэтому до сих пор некоторые бабушки не выбрасывают заплесневевший хлеб, а мужчины бывают смущены вопросом — как лучше резать хлеб: от себя или к себе? А может, лучше не резать, а ломать? А то как-то нехорошо…

Суеверие на суеверии

Однако несмотря на периоды голода, случающиеся на Руси, бывали случаи, когда хлеб есть было запрещено, в том числе и из-за суеверий.

Например, строго запрещалось резать новый каравай хлеба после захода солнца. Очевидно, что это древнее суеверие было связано с почитанием Солнца, но как именно, теперь установить уже нельзя.

Днем строго настрого запрещалось есть хлеб за спиной у другого человека, якобы это могло каким-то образом забрать у того силу или жизнь.

Запрещалось доедать чужой кусок — якобы это могло мистическим образом обездолить другого человека, лишить его жизненной силы или здоровья.

Нельзя есть хлеб покойников

Нельзя было есть первый каравай, который хозяйка вынимала из печи — этим хлебом язычники «кормили» души умерших предков, которые слетались в дом на запах свежего хлеба. Первый каравай «умывали» водой, чтобы от него было еще больше пару, а потом ломали руками и клали на подоконник или к слуховому окну на чердаке таким образом, чтобы дым непременно выходил наружу и приманивал к дому покойников. А в некоторых случаях первый хлеб даже уносили на могилы родственников.

С этим же обычаем и связана русская традиция поминать покойных блинами, об этом пишет известный лингвист Александр Стахов в работе «Культ хлеба у восточных славян. Опыт этнолингвистического исследования». В некоторых селах Белоруси до сих пор суеверные старушки при готовке блинов откладывают самые первые блины для поминки покойников.

Запрещалось есть забытый в печи хлеб, считалось, что если его съешь, то и сам все забудешь. Этот запрет нарушали лишь в том случае, если кто-то действительно хотел забыть дорого, но уже почившего человека: «кто умре, кто забыцца не може, хлеб тот ест…»

Не ели хлеб после гаданий и заговоров

Историк Ляпин в книге «Очерки этнографии..» упоминает и о случаях, когда древние славяне гадали на хлебе или использовали его в лечении, якобы сводя на него болезни. Например, он упоминает об обычае лечения расплавленным воском, который выливали в кувшин, который был покрыт плоским хлебом или блином, в котором проделывали отверстие. По форме воска судили о сглазе или болезни, и дальше колдун уже действовал, исходя из собственной фантазии.

Заболевшего ребенка могли с головы до ног обмыть специальной наговоренной водичкой, затем эту воду сливали в сосуд, куда клали хлеб, который, очевидно должен был «впитать» болезнь.

И после заговоров, и после подобного «лечения» хлеб не ели, а скармливали его птицам, причем, диким или уносили в лес и оставляли там, в надежде опять же на птиц, голодных зверей или насекомых.

Кроме славянских запретов, Ляпин упоминает обычай германских племен в голодный год не съедать последний хлеб, а сжигать его, посвящая в жертву некой богине. Возможно, подобное существовало и у славян.

Запретов стало меньше?

С приходом христианства запретов, связанных с хлебом, стало немного меньше, но все-таки они не исчезли, сохраняясь в крестьянской среде в виде суеверий, узнавая о которых можно лишь удивляться изобретательности человеческого ума и нашей способности всего боятся.

Филолог из Кургана Екатерина Владимировна Рычкова в работе «Пищевые предписания и запреты в религиозно-обрядовой культуре старообрядцев Зауралья» упоминает оригинальные суеверия, связанные с хлебом. Например, старообрядцы хлеб не резали, как и язычники, но связано это было уже с тем, что «хлеб резать, это как Христа резать», поэтому хлеб ломали руками.

Хлеб нельзя было класть на круглую тарелку, потому что на такое блюдо в евангельские времена положили отрезанную голову Иоанна Крестителя

Запрещалось есть хлеб, макая его в соль, якобы потому, что на Тайной Вечере Христос обмакнул хлеб в соль, прежде чем подал его Иуде — таким образом, кто ест хлеб, макая в соль, тот «Христа предает».

Разумеется, любой вам священник скажет, что все это — лишь суеверия, которых верующий христианин не должен боятся.