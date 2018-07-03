Юных жителей Вороновского пригласили к участию в летнем походе

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Юных жителей поселения Вороновское пригласили к участию в летнем походе 4 июля.

Мероприятие проведут сотрудники Дома культуры «Юбилейный». Это будет первая встреча в рамках летней программы. Мероприятие пройдет под названием «Поделки из даров природы» в поселении Краснопахорское.

Начало встречи запланировали на 14:00. В походе смогут принять все желающие, сообщили на официальном сайте администрации поселения Краснопахорское.

Сбор участников встречи состоится на площадке перед культурным учреждением по адресу: село Былово, дом №8 «А».