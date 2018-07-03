Девушки из Дагестана собрали свою футбольную команду

Страсть к футболу объединяет самых разных людей. Молодые девушки из Дагестана даже собрали свою команду.

Идея принадлежит Эльмире Ибрагимовой. Уроженка Каспийска приехала искать единомышленниц в Махачкалу. И оказалось, что она не единственная футбольная фанатка. Теперь девушки тренируются на базе местного клуба «Анжи».

Тренировки проходят дважды в неделю, и не всегда девушкам удается собрать команду. Иногда они просят постоять на воротах ребят. Футболистки надеются, что проведение в России мундиаля привлечет в их ряды больше людей, а консервативные родители не будут мешать своим дочерям участвовать в самой популярной игре мира.