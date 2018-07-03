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Девушки из Дагестана собрали свою футбольную команду
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Девушки из Дагестана собрали свою футбольную команду 

360tv.ru 1 час назад
Страсть к футболу объединяет самых разных людей. Молодые девушки из Дагестана даже собрали свою команду.
Идея принадлежит Эльмире Ибрагимовой. Уроженка Каспийска приехала искать единомышленниц в Махачкалу. И оказалось, что она не единственная футбольная фанатка. Теперь девушки тренируются на базе местного клуба «Анжи».
Тренировки проходят дважды в неделю, и не всегда девушкам удается собрать команду. Иногда они просят постоять на воротах ребят. Футболистки надеются, что проведение в России мундиаля привлечет в их ряды больше людей, а консервативные родители не будут мешать своим дочерям участвовать в самой популярной игре мира.
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