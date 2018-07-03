В Башкирии впервые заплатили налоги на вершине горы Иремель

В Башкирии двое местных жителей Айгуль Гималетдинова и Алмаз Чанышев покорили вершину популярной у туристов горы Иремель. Одной из целей экспедиции было тестирование приложения Федеральной налоговой службы на высоте 1582,3 метра.

Туристы без труда вышли в интернет с вершины Иремели и заплатили налоги на доходы физических лиц, сообщили в пресс-службе УФНС по Республике Башкортостан.

«В настоящее время одна из основных задач, которые успешно решают данные сервисы — это принцип экстерриториальности: налогоплательщик может в любое время и в любом месте оплатить налоги. Главное — наличие Интернета», — говорится в сообщении ведомства.

Мобильный интернет на вершине заповедной горы появился еще в 2017 году. Тогда на Иремели установили вышку, которая получила название «Урал-батыр» по имени эпического героя башкир. Сегодня сотовая связь и быстрый интернет есть практически на всей территории природного парка.

Как писал «ФедералПресс» , пермский бизнесмен проведет в колонии два года за долги налоговой.

Фото: пресс-служба УФНС по Республике Башкортостан