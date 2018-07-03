Ещё
7 июля в Выксе состоится велопробег «ВМЗ — за здоровый образ жизни!»
Далее:
Читайте также:
Ещё

7 июля в Выксе состоится велопробег «ВМЗ — за здоровый образ жизни!» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Событие ежегодно проходит в преддверии Дня металлурга и объединяет людей разных поколений. В 2017 году по улицам Выксы проехали около 500 велосипедистов. В этом году ожидается не меньшее количество участников и для них подготовлен новый интересный маршрут!
Свою скорость и количество пройденных километров можно будет отследить, установив на смартфон приложение-трекер. Сбор участников назначен на 10.00 у здания инженерного корпуса (ул. Братьев Баташевых, 45). Далее колонна проедет по улицам Бр. Баташевых, Ульянова, Красные зори, Пушкина, Романова, Ведерникова, Ленина, снова по Красным зорям, Островского до до пл. Октябрьской революции. На финише велосипедисты получат символ пробега — зелёное яблоко и смогут принять участие в проекте «Выкса на зарядке».
Автор: Ольга Попова Источник: «Выксунский рабочий»
Нижегородская правда: последние новости
Тук-тук, ДУК! Как заставить домоуправляющую компанию делать то, что нужно, а не то, что проще Голландский промышленный дизайнер расскажет нижегородцам о том, как технологии 3D-моделирования превращают отходы в прибыльный бизнес Как спасти черемуху от гриба-паразита тафрины
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вера Брежнева и ее дочка в бикини: кто круче?16
«Начальство не рекомендовало на ней жениться»42
Неожиданный эффект перевернутых бикини63
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа26
Курникова поделилась редким фото своих детей8
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
07:40
Тинейджеры, зарабатывающие миллионы
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение