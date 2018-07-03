7 июля в Выксе состоится велопробег «ВМЗ — за здоровый образ жизни!»

Событие ежегодно проходит в преддверии Дня металлурга и объединяет людей разных поколений. В 2017 году по улицам Выксы проехали около 500 велосипедистов. В этом году ожидается не меньшее количество участников и для них подготовлен новый интересный маршрут!

Свою скорость и количество пройденных километров можно будет отследить, установив на смартфон приложение-трекер. Сбор участников назначен на 10.00 у здания инженерного корпуса (ул. Братьев Баташевых, 45). Далее колонна проедет по улицам Бр. Баташевых, Ульянова, Красные зори, Пушкина, Романова, Ведерникова, Ленина, снова по Красным зорям, Островского до до пл. Октябрьской революции. На финише велосипедисты получат символ пробега — зелёное яблоко и смогут принять участие в проекте «Выкса на зарядке».