В музей-панораму «Сталинградская Битва» разрешили пускать людей с колясками

В Волгограде музей-панорама «Сталинградская Битва» разрешил посетителям с детьми проходить в залы с детскими колясками. Изменить правила вынудил 12 арбитражный апелляционный суд, поставивший точку в разборе жалобы женщины, которую заставили оставить коляску в гардеробе.

Правило «коляска в гардеробе» действовало с момента открытия музея-панорамы

Конфликт из-за коляски произошел в августе прошлого года. Молодая мать с ребенком на коляске пыталась пройти в выставочные залы музея-панорамы «Сталинградская битва», купила билет, но на входе ее попросили оставить коляску в гардеробе, а ребенка либо носить на руках, либо вести за руку. Просьба настолько возмутила мать, что она отправилась за защитой своих прав в Роспотребнадзор . Там, провели расследование, наложили на музей десятитысячный штраф и потребовали уравнять в правилах детей на колясках с инвалидами, которым разрешено посещать музей в инвалидных креслах.

Представители музея-заповедника «Сталинградская битва» пытались отменить решение Роспотребнадзора в арбитражном суде Волгоградской области, но суд встал на сторону надзорного органа. Не удалась и попытка обжаловать вердикт суда в двенадцатом апелляционном суде Саратова. Рассмотрев материалы дела суд решил, что требование оставлять коляски в гардеробе музея-панорамы ущемляет в правах такую маломобильную группу населения. как люди с детскими колясками. Поэтому, по решению суда правила пришлось изменить.

Родителей с колясками теперь пускают, но предупреждают об особой осторожности

— Музей-панорама «Сталинградская Битва» долгое время был против посетителей с детскими колясками исключительно в целях безопасности, — сообщили V1.ru в информационно-издательском отделе музея-заповедника. — Есть большая угроза здоровью для гостей с колясками из-за особенностей интерьера нашего культурного учреждения: приглушенное освещение в зале, крутые ступеньки, скользкие гранитные лестницы. Закон нас обязал разрешить допуск детей на колясках, но мы настоятельно просим посетителей быть особо внимательными и очень осторожными.

В музее-панораме также пояснили, что недавнее судебное разбирательство никак не было связано с инвалидами-колясочниками. Этой группы посетителей на колясках правила разрешали беспрепятственно проезжать в залы и осматривать экспозицию с момента открытия музея-панорамы