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Екатерина Варнава ответила хейтерам, раскритиковавшим ее внешность
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Екатерина Варнава ответила хейтерам, раскритиковавшим ее внешность 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Екатерина Варнава (33), звезда шоу Comedy Woman, часто слышит нападки в свой адрес: нос у нее с каждым годом становится все длиннее, губы — больше, глаза — светлее, а сама она слишком увлеклась диетами и скоро совсем исчезнет.
После победы сборной России над Испанией Екатерина выложила в Instagram видео, в котором призналась в любви к Игорю Акинфееву. «Ребят, впервые во всеуслышание хочу заявить, что теперь мой любимый мужчина — не Джейк Джилленхол, а Игорь Акинфеев», — заявила звезда. Но некоторые подписчики обсуждали не матч, а внешность Кати.
У меня теперь новый любимый мужчина!🎉 #ИГОРЬАКИНФЕЕВ #ЧМ2018 #worldcup2018 @evgenyborodenko #дуэтпереспелые
Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava)
1 Июл 2018 в 10:06 PDT  Тогда она записала ответное видео, в котором ответила всем хейтерам: «Да, я уже не та, грудь отвисла, у меня все время грязные волосы, я похудела на 170 килограммов. Мне 180 лет, и моя красота пошла к х****, как и половина моих подписчиков», — заявила Варнава.
Ответ на ваше вчерашнее… #ЯУЖЕНЕТА! «Что с ней стало?», «ЧТО ОНА С СОБОЙ СДЕЛАЛА? это уже болезнь!», «старая манда!» и моё любимое «КТО ЭТО?»😂😂😂😂😂😂😂😂 С фееричным возвращением, хэштэг #господичтоонассобойсделала 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 Р. S. :смотреть до конца🤬
Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava)
2 Июл 2018 в 11:01 PDT  Браво, Катя!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ekaterina-varnava-otvetila-hejteram-raskritikovavshim-ee-vneshnost/
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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