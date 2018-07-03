Екатерина Варнава ответила хейтерам, раскритиковавшим ее внешность

Екатерина Варнава (33), звезда шоу Comedy Woman, часто слышит нападки в свой адрес: нос у нее с каждым годом становится все длиннее, губы — больше, глаза — светлее, а сама она слишком увлеклась диетами и скоро совсем исчезнет.

После победы сборной России над Испанией Екатерина выложила в Instagram видео, в котором призналась в любви к Игорю Акинфееву . «Ребят, впервые во всеуслышание хочу заявить, что теперь мой любимый мужчина — не Джейк Джилленхол, а Игорь Акинфеев», — заявила звезда. Но некоторые подписчики обсуждали не матч, а внешность Кати.

У меня теперь новый любимый мужчина!🎉 #ИГОРЬАКИНФЕЕВ #ЧМ2018 #worldcup2018 @evgenyborodenko #дуэтпереспелые

Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava)

1 Июл 2018 в 10:06 PDT Тогда она записала ответное видео, в котором ответила всем хейтерам: «Да, я уже не та, грудь отвисла, у меня все время грязные волосы, я похудела на 170 килограммов. Мне 180 лет, и моя красота пошла к х****, как и половина моих подписчиков», — заявила Варнава.

Ответ на ваше вчерашнее… #ЯУЖЕНЕТА! «Что с ней стало?», «ЧТО ОНА С СОБОЙ СДЕЛАЛА? это уже болезнь!», «старая манда!» и моё любимое «КТО ЭТО?»😂😂😂😂😂😂😂😂 С фееричным возвращением, хэштэг #господичтоонассобойсделала 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 Р. S. :смотреть до конца🤬

Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava)

2 Июл 2018 в 11:01 PDT Браво, Катя!

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