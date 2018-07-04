«Я и серьезной бываю»: Варнава достойно ответила фолловерам на критику своей внешности 

Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава отреагировала на критику своей внешности.
Внешность Екатерина Варнавы уже давно не дает покоя многим ее фолловерам. Пользователи Сети подозревают звезду юмористического шоу в излишней любви к пластике и обвиняют актрису в том, что она совсем перестала быть на себя похожей. На днях на Варнаву снова обрушилась очередная волна обсуждения ее внешности. Устав от этого, актриса записала короткое видео, в котором резко отвечает на самые распространенные вопросы пользователей.
Фолловеры оценили саркастичное видео Екатерины и попросили актрису не обращать внимания на негатив. Но хейтеры все равно не дремлют. Поэтому Варнава решила написать еще один пост, в котором уже серьезно высказалась о критике и попросила подписчиков соблюдать нормы приличия даже в соцсетях.
— написала Екатерина.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
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Фото:Instagram