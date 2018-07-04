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«Я и серьезной бываю»: Варнава достойно ответила фолловерам на критику своей внешности
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«Я и серьезной бываю»: Варнава достойно ответила фолловерам на критику своей внешности 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава отреагировала на критику своей внешности.
Внешность Екатерина Варнавы уже давно не дает покоя многим ее фолловерам. Пользователи Сети подозревают звезду юмористического шоу в излишней любви к пластике и обвиняют актрису в том, что она совсем перестала быть на себя похожей. На днях на Варнаву снова обрушилась очередная волна обсуждения ее внешности. Устав от этого, актриса записала короткое видео, в котором резко отвечает на самые распространенные вопросы пользователей.
Фолловеры оценили саркастичное видео Екатерины и попросили актрису не обращать внимания на негатив. Но хейтеры все равно не дремлют. Поэтому Варнава решила написать еще один пост, в котором уже серьезно высказалась о критике и попросила подписчиков соблюдать нормы приличия даже в соцсетях.
— написала Екатерина.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
А ты умеешь достойно реагировать на критику?
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Фото:Instagram
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