Пристав сдал квартиру, чтобы поймать должника

36-летний алиментщик задолжал на воспитание детей 10 и 6 лет около 100 тысяч рублей, рассчитаться с долгом не торопился, рассказали VN.ru в УФССП по НСО.

Когда судебный пристав-исполнитель установил место работы должника и обратил взыскание на заработную плату в пользу оплаты задолженности по алиментам, должник уволился и стал скрываться от судебных приставов.

По месту регистрации должника проживали только его родители, но бдительные соседи поведали служителю закона, что мама и папа должника пытаются его «прикрыть», а сам он не имеет другого места жительства.

Тогда судебный пристав проявил находчивость, доказав, что даже такого трудного должника можно разыскать. В социальной сети алиментщик разместил объявление, что хочет снять квартиру. Судебный пристав связался с должником и предложил несуществующее на самом деле жилье. Не чувствуя никакого подвоха, с большим желанием переехать от родителей, должник клюнул на приманку, и, придя по случайному адресу, увидел должностное лицо.

На какие только инсценировки не идут судебные приставы, чтобы заставить должников платить по счетам. Так, семейную пару изобразили судебные приставы, чтобы взыскать долг с алиментщика в Новосибирске. Они явились в продаваемую квартиру должника под предлогом выбора «семейного гнездышка». Судебным приставам стало известно, что алиментщику досталась по наследству однокомнатная квартира. На окне было размещено объявление о продаже. Должностное лицо позвонило по указанному номеру и договорилось с риелтором о встрече.