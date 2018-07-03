Бюджетная поддержка. Как бизнесу помочь нуждающимся без лишних затрат

Я мама четверых детей. Двое из них родились на раннем сроке, оба весили чуть больше килограмма. Сегодня им по восемь лет. Во всем мире преждевременные роды — это огромная проблема и причина детской смертности номер один: до 15 млн малышей ежегодно рождаются раньше срока, и до 1 млн из них умирают. Когда попадаешь в подобную ситуацию впервые, совершенно теряешься, не понимая, к каким врачам бежать за помощью, где вообще отыскать необходимые вещи, ведь недоношенные дети очень маленькие.

Родильные дома и больницы в России крайне мало занимаются просвещением среди семей, оказавшихся в такой сложной ситуации. Чаще всего родители остаются с проблемой один на один. Но мне повезло: на одном из мероприятий я узнала о специализированном благотворительном фонде и его работе. Основательницу фонда и маму ребенка, родившегося на раннем сроке, в благотворительность привела история, схожая с моей. На тот момент у меня уже был собственный бренд детских товаров, и основательница предложила поучаствовать в работе фонда.

Благотворительность — это очень специфичное и субъективное понимание добра. Сейчас под видом благотворительности функционирует много абсолютно разных организаций, которые оказывают не совсем адресную помощь, то есть не ту, которая действительно необходима.

Я, как и многие, в самом начале своей работы в благотворительности совершила следующую ошибку: старалась помогать хаотично различным фондам, но в этом не было никакой системы. Скорее моя личная инициатива и возможность оказать поддержку.

Что я вынесла для себя в результате: в первую очередь надо выбрать ту группу, которой вы готовы помогать. Хотите помогать пожилым людям, бездомным животным или матерям-одиночкам? Определитесь, а затем выберите ту организацию, с которой готовы сотрудничать.

Фонд, с которым работаем мы, участвует в акциях, проводимых родильными домами и больницами по всей России, и отправляет нам информацию о том, в чем нуждается конкретное медицинское учреждение по определенному графику. Мы смотрим на остаток и переизбыток своего товара, и решаем, какую продукцию можем выделить в качестве помощи. В основе нашей работы адресная помощь: очень часто мы адресно берем под свой патронаж недоношенных детей, и уже конкретно каждому ребенку выделяем денежную сумму на покупку всего самого необходимого. Проанализируйте, какие товары и услуги вы можете предоставить бесплатно без ущерба для своего бизнеса.

Выбор любого бизнеса в пользу благотворительности всегда дает ему ощутимые преимущества. Это идеальный инструмент для развития лояльности к вашему бренду среди новой и существующей аудиторий, продвижения и нетворкинга. Благотворительные мероприятия еще и отличный повод для развития кросс-промо и кобрендинговых проектов с другими бизнесами, которые помогают тем же фондам и организациям, что и вы. И многие международные бренды, такие как Danone и Johnson’s Baby, давно идут по этому пути.

В нашем случае объект для помощи нашел нас сам, и так сложилось, что мы встретились и оказались полезны друг другу. Обычно просто необходимо сопоставить возможности и ресурсы бизнеса с потребностями и направлением деятельности фондов, которым нужна помощь.

Я считаю, что в нашей стране необходим закон, обязывающий предпринимателей помогать благотворительным организациям. Нужно упрощать механизмы взаимодействия, чтобы бизнесу и НКО было проще находить друг друга. Но при этом предпринимателям необходимо следить за тем, чтобы ресурсы и возможности организации были использованы максимально эффективно и релевантно: бренд должен быть по-настоящему полезен людям, которым он собирается помогать.

Секрет эффективности адресной помощи — делиться своим непосредственным ресурсом или, как принято говорить, помогать pro bono. Больше всего эта модель актуальна для малого и среднего бизнеса. При этом всегда можно найти возможность оказать помощь с минимальными материальными потерями. К примеру, компании, занятые в сфере питания — рестораны, кафе, фермы — постоянно сталкиваются с тем, что остается огромное количество нереализованного товара. Выбрасывать его, когда вокруг много нуждающихся, абсолютно неправильно. Сеть пекарен «Хлеб Насущный» ежедневно раздает нуждающимся до 10 кг хлеба с каждой своей точки. Еще один удачный кейс: компания бытовой техники Hansa дарит хосписам стиральные машины. В больницах крайне важна стерильность, так что это отличный пример совпадения возможностей и потребностей. Компания «ГрузовичкоФ» после запуска в Петербурге сервиса «ТаксовичкоФ» предоставила помощь онкобольным: они могли бесплатно воспользоваться услугами такси для поездок на курсы химиотерапии, чтобы преодолевать большие расстояния с комфортом. А бренд косметики Mary Kay Russia организовывал мастер-классы по красоте и уходу за собой в больницах для мам в кризисных ситуациях, чтобы вывести их из депрессивного состояния.

Pro bono — модель, которая, с одной стороны, повышает вовлеченность благотворителей. С другой, она крайне удобна и для самих помогающих организаций, которые живут по тем же финансовым законам, что и прочие социально-экономические институты, а значит, вынуждены детально прописывать свои бюджеты. При жестком контроле расходов отдельные, порой неочевидные нужды могут попросту оказаться неудовлетворенными. Если найти эту болевую точку и предложить помощь своим товаром или услугами, то ее эффективность будет очень высокой.

Благотворительность внутри компаний может быть разной. Например, непосредственное участие сотрудников в благотворительных акциях, посещение нуждающихся, покупка подарков на добровольных началах. Многие компании отказываются от больших новогодних корпоративов, переводя заложенные на мероприятие средства в пользу благотворительных организаций и фондов. Немного иной ее вид — когда организации на регулярной основе выделяют денежные средства или занимаются фандрайзингом, заявляя об этом во всеуслышание.

С моральной точки зрения это вполне оправдано, если таким образом компания пытается привлечь общественное внимание не к себе, а к тем, кто нуждается в помощи и их проблеме. Если благотворительность совершается только из пиар-соображений, ее плоды, конечно, не нивелируются, но все же это не совсем правильно. Творить добро лучше тихо. Когда я приезжаю в перинатальные центры или роддома, самая большая радость для меня — видеть мам, чьи лица преображаются от того, что им принесли подарки, подарили улыбку и немного тепла.

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