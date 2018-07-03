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Мальчик и мужчина утонули в реках Курганской области
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Мальчик и мужчина утонули в реках Курганской области 

АиФ 36 минут назад
Фото: АиФ
Мальчик и мужчина утонули в реках Курганской области за одни сутки 2 июля, сообщают в пресс-службе регионального СУ СКР.
26-летний курганец погиб во время купания в реке Тобол в районе СНТ «Курганжилстрой», тело из воды вытащил его приятель. 10-летний мальчик с двумя сверстниками и одним взрослым отправился купаться на реку Исеть у села Верхозино, обнаружить его тело удалось лишь на следующий день с привлечением спасателей.
«По данным фактам следственными органами организовано проведение доследственных проверок. Вновь обращаем внимание жителей области на то, что соблюдение элементарных правил пребывания на воде в большинстве случаев позволяет избежать трагических последствий, — отмечают в ведомстве.
Напомним, в минувшем году в реке Исеть у села Верхозино также утонул 13-летний мальчик, бросившийся на помощь собаке. Тело ребёнка нашли лишь спустя полгода.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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