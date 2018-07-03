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Волгоградскому сыщику подарили «Ниву» за победу во всероссийском конкурсе
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Волгоградскому сыщику подарили «Ниву» за победу во всероссийском конкурсе 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Сотрудник МВД из Волгоградской области Иван Цаплин получил служебный автомобиль «Нива» и премию за победу во всероссийском конкурсе профессионального мастерства.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, ключи от авто и поздравление от начальника главка Александра Кравченко мужчина получил 2 июля. Оперуполномоченный Отдела МВД РФ по Ленинскому району Иван Цаплин в мае победил в региональном конкурсе «Лучший сотрудник уголовного розыска», а в июне обошел конкурентов на всероссийском конкурсе, прошедшем на базе Омской академии МВД.
«Во Всероссийском конкурсе профмастерства приняли участие лучшие сыщики страны. Конкурсанты состязались в знаниях по специальной, медицинской и технико-криминалистической подготовке», — рассказали в региональном ГУ МВД.
Участник конкурса от Волгоградской области продемонстрировал жюри высокий уровень практических навыков, отличную физподготовку, выносливость, а также теоретические знания.
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