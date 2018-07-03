Летние наряды и цветочное настроение: Рубальская, Кабо, Арзамасова и другие на фестивале садов

Подруги Алика Смехова и Ольга Кабо прибыли на торжественный прием в честь открытия фестиваля в компании сыновей. Пока 10-летний Макар и 5-летний Виктор играли и бегали по аллеям, знаменитые мамы обменивались новостями, спрятавшись от публики за солнечными очками и модными шляпками. «Я долго никогда не собираюсь. У меня есть дизайнер, которая и продумала весь look, — рассказала о своем образе Алика Смехова. — Считаю, что наряд отлично вписывается в тему садов и цветов, но меня ни в коем случае нельзя назвать садоводом. Я любитель растений в доме, на участке. У меня есть садик, но сама я им не занимаюсь». Алика Смехова с сыном

Того же мнения и коллега Алики по сериалу «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» Жанна Эппле, считающая себя убежденным урбанистом. А вот представительница младшего актерского поколения, звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова, призналась, что обожает проводить время на даче. В ее огороде есть руккола, морковь, редис, а рядом с грядками растет каштан, под которым актриса в будущем мечтает собираться всей семьей. И, конечно, цветы: гортензии, пионы и мелкие розочки — такие же росли у прабабушки Лизы на Дальнем Востоке. «Я очень часто получаю цветы, — продолжает «букетную» тему Светлана Светличная. — Когда их дарят от души, мне нравятся любые. Но больше всего люблю сирень, потому что она расцветает в мае, когда у меня день рождения». Больше о фестивале, дачных делах и любимых цветах знаменитостей — в видеорепортаже Teleprogramma.pro:

Что ждет гостей фестиваля Moscow Flower Show:

две площадки — парк искусств «Музеон» и Зарядье; участие звезд ландшафтной моды; гигантский футбольный мяч из живых цветов, созданный в честь ЧМ-2018; презентация нового сорта одного из самых красивых цветов в мире — гортензии метельчатой; тематический день Японии; два детских проекта — «Сады в миниатюре» и «Планета цветов»; конкурс мини-садов, мастер-классы, шоу-программа и многое другое.

Звезды на открытии фестиваля — фото:

Лариса Вербицкая

Светлана Светличная

Лиза Арзамасова

Любовь Толкалина

Илона Броневицкая

Ольга Кабо с сыном

Жанна Эппле