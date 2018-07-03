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Пропавшая в Прикамье девушка позвонила в ЕДДС и рассказала, что заблудилась
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Пропавшая в Прикамье девушка позвонила в ЕДДС и рассказала, что заблудилась 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Сейчас у села Рождественское и деревни Сташково в Пермском районе, на месте, где в последний раз видели пропавшую Анну Томилову и её знакомого, начинаются масштабные поиски. Девушка, напомним, пропала днём 2 июля.
«Около 13.00 она ушла кататься на велосипеде, — рассказала корреспондентам «АиФ-Прикамье» родственница пропавшей Анны Томиловой. — В 14.30 она позвонила бабушке и сказала, что скоро будет дома, но ни вечером, ни ночью не появилась».
К своей бабушке девушка приехала два дня назад из Бершети. Здешние места она хорошо знает, гостила у бабушки каждое лето. Но такого, чтобы не вернулась, ни разу не бывало.
К ночи сбившаяся с ног пенсионерка позвонила родителям девушки и написала заявление в полицию.
Утром из Бершети приехали родители пропавшей Анны, чтобы помогать её искать. Выяснилось, что в последний раз её саму вместе с её знакомым — высоким молодым человеком — видели ехавшие по дороге рыбаки. Молодые люди находились в 4-5 километрах от дома. Это было 2 июля около 14.30. Девушка шла пешком и везла велосипед, парень шёл рядом. Рыбаки знали их, помахали молодым людям рукой и поехали дальше.
«Ещё нам рассказали, что 3 июля рано утром из лесополосы близ деревни Сташково на телефон ЕДДС 112 поступил звонок с телефона, — рассказала женщина. — Аня сообщила спасателям, что заблудилась в лесу. Сейчас мы вышли на место, чтобы искать её и этого парня. Здесь две машины полиции, местные жители, егеря. Обещают подъехать волонтёры из Перми: уже объявлено о формировании экипажей, готовых выехать на место происшествия.
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