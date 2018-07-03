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Специалист по оздоровлению: после работы обязательно пройдитесь пешком
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Специалист по оздоровлению: после работы обязательно пройдитесь пешком 

РИА Новости 1 час назад
Сутулая спина, неправильная осанка, боль в шее, головокружение, гипертония, гастрит. И это далеко не весь список заболеваний, который влечет за собой малоподвижный образ жизни. Офисные сотрудники вынуждены сидя выполнять свою работу. А вечные стрессы и депрессии только усугубляют ситуацию со здоровьем. Если и вам приходится много времени проводить за компьютером или письменным столом — не забывайте просто пройтись после работы пешком, напоминает специалист по нетрадиционным методам оздоровления Владимир Осипов.
"Если ты хочешь достичь долголетия, активного долголетия в здоровье и в радости, тебе нужно иметь сильные ноги. Поэтому после работы нужно обязательно хотя бы пройтись. Я не очень уверен, что бег приносит много пользы, но ходьба приносит очень много", — сказал Владимир Осипов в эфире радио Sputnik.
Как не поддаваться стрессам и правильно устраивать физические разминки на работе, слушайте в полной версии интервью:
У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.
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