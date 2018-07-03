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Новый мастер-класс Максима Батырева пройдет в Самаре
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Новый мастер-класс Максима Батырева пройдет в Самаре 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
17 июля успешные руководители и менеджеры Самары встретятся на одной площадке с одним из самых известных спикеров в России — Максимом Батыревым на новом мастер-классе «Управление сложными сотрудниками».
Под сложными сотрудниками понимается модель взаимодействия, когда общие инструменты контроля и мотивации игнорируются либо вызывают агрессию. Максим Батырев расскажет, как управлять теми людьми, с которыми обычно возникают проблемы. Вы узнаете, как вести себя руководителю, когда вокруг него столько непростых подчиненных, сильных, несогласных, звездных сотрудников, выгорающих, «прыгунов», влюбленных … И самое главное, как при этом привести свою компанию к сверхрезультатам. Конечно, можно увольнять каждого «сложного» подчиненного, но ведь миссия управленца в том, чтобы найти подход к людям. Регистрация и подробная информация — на сайте batyrevmaxim.ru и по телефону: 8 (846) 244-01-19.
18 июля мастер-класс «Как продавать в России больше всех». Он учитывает всю специфику российских клиентов и их индивидуальные особенности: ранимое эго, эмоциональную закрытость, экспертную позицию, неумение слышать и дикое желание быть героями.
На мастер-классе будет проведен пошаговый разбор того, каким образом выстраивать правильные отношения с клиентами и в какой момент и каким образом начинать вести коммерческие переговоры. За один день будет разобран пошаговый алгоритм, как совершить одну продажу одному клиенту. Зарегистрироваться и получить подробную информацию можно на сайте batyrevmaxim.ru и по телефону: 244-01-19.
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