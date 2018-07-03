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Салехардец создаст свое лебединое озеро
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Салехардец создаст свое лебединое озеро 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Виктор Вакула живет в районе второго отделения в Салехарде. Здесь он третий год строит свой дом. Неделю назад в водоеме около будущего жилища он заметил двух белых лебедей. Мужчина сразу понял, как сильно преобразился облик места и решил, что надо всеми силами оставить пернатых гостей жить около дома.
— До этого здесь плавали только утки — острохвосты и свиязи, — рассказывает герой. — Тут было очень маленькое озеро, сейчас оно стало больше, и вот — такие чудеса начались!
Герой стоит посреди собственного «пляжа». Позади, в центре водоема, белоснежная пернатая пара показательно чистит перья. Берег вокруг выглядит пока неряшливо. На противоположной стороне вовсю идет стройка: район разрастается. Из земли торчат бетонные штыки.
— Как только увидел лебедей, сама собой родилась идея создать комфортное и безопасное жилище для них, — отметил Виталий. — Удобной зоны для гнезда на данный момент нет. Вокруг — не облагороженная зона. Часто лают собаки, дети тоже нарушают лебединый покой — любят «пошугать». Лебедь — долгоживущая птица. Поэтому можно развить мой «проект». Если у пары появятся птенцы, они здесь, скорее всего, останутся навсегда.
Жилье для птиц наш собеседник готов построить на днях — аккурат ко Дню семьи, любви и верности.
— Это будет что-то вроде собачьей будки на лодке, — рассказывает Виктор Вакула. — Чтобы была зона, где можно «посушиться». А чтобы дом не уплыл, прикреплю якорь.
Примечательно, что своих питомцев у Виктора хватает — по участку бегает два рыжих кота и собака. Параллельно с домом строится курятник.
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