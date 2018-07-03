В детском саду на Тихорецком бульваре прошел конкурс чтецов «Вот оно какое, наше лето!»

Конкурс чтецов среди старших воспитанников «Вот оно какое, наше лето!» состоялся в музыкальном зале дошкольного отделения №8 школы №460 на Тихорецком бульваре. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— В конкурсе приняли участие 20 воспитанников старшего дошкольного возраста. Дети с выражением читали лирические, задорные и шутливые стихотворения о лете, солнышке, цветах, насекомых, теплом дождике и многом другом, что радует нас в летние месяцы. В завершение мероприятия всем участникам вручили грамоты, — отметил сотрудник дошкольного отделения.

Напомним, что дошкольное отделение №8 школы №460 расположено по адресу Тихорецкий бульвар, 8. (мю)