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В детском саду на Тихорецком бульваре прошел конкурс чтецов «Вот оно какое, наше лето!»
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В детском саду на Тихорецком бульваре прошел конкурс чтецов «Вот оно какое, наше лето!» 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
Конкурс чтецов среди старших воспитанников «Вот оно какое, наше лето!» состоялся в музыкальном зале дошкольного отделения №8 школы №460 на Тихорецком бульваре. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— В конкурсе приняли участие 20 воспитанников старшего дошкольного возраста. Дети с выражением читали лирические, задорные и шутливые стихотворения о лете, солнышке, цветах, насекомых, теплом дождике и многом другом, что радует нас в летние месяцы. В завершение мероприятия всем участникам вручили грамоты, — отметил сотрудник дошкольного отделения.
Напомним, что дошкольное отделение №8 школы №460 расположено по адресу Тихорецкий бульвар, 8. (мю)
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