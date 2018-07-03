Ещё
Образовательный комплекс «Воробьевы горы» приглашает на вебинар
Далее:
Читайте также:
Ещё

Образовательный комплекс «Воробьевы горы» приглашает на вебинар 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
13 июля 2018 года Ресурсный научно-методический центр непрерывного образования «Воробьевы горы» проведёт вебинар «Педагогический конкурс как способ профессионального развития».
В ходе вебинара будет представлен опыт Ресурсного центра в проведении профессиональных конкурсов в системе дополнительного образования детей и взрослых.. Спикеры на данном мероприятии будут: Владимир Геннадьевич Игишев — заместитель руководителя Ресурсного центра «Воробьевы горы»; Игорь Сергеевич Григорьев — методист Ресурсного центра «Воробьевы горы»; Юлия Валерьевна Малова — старший методист Ресурсного центра «Воробьевы горы. Событие: Вебинар „Педагогический конкурс как способ профессионального развития“. Дата и время проведения: 13 июля 2018 года в 11:00.
Вестник района Гагаринский: последние новости
1 июля в Измайлове прошла фитнес-тренировка по зумбе Идет набор в летний образовательный проект «Яркое лето» Завершился ежегодный конкурс «Супер-бабушка»
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вера Брежнева и ее дочка в бикини: кто круче?15
«Начальство не рекомендовало на ней жениться»42
Неожиданный эффект перевернутых бикини63
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа26
Курникова поделилась редким фото своих детей8
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
07:40
Тинейджеры, зарабатывающие миллионы
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение