Образовательный комплекс «Воробьевы горы» приглашает на вебинар 

13 июля 2018 года Ресурсный научно-методический центр непрерывного образования «Воробьевы горы» проведёт вебинар «Педагогический конкурс как способ профессионального развития».
В ходе вебинара будет представлен опыт Ресурсного центра в проведении профессиональных конкурсов в системе дополнительного образования детей и взрослых.. Спикеры на данном мероприятии будут: Владимир Геннадьевич Игишев — заместитель руководителя Ресурсного центра «Воробьевы горы»; Игорь Сергеевич Григорьев — методист Ресурсного центра «Воробьевы горы»; Юлия Валерьевна Малова — старший методист Ресурсного центра «Воробьевы горы. Событие: Вебинар „Педагогический конкурс как способ профессионального развития“. Дата и время проведения: 13 июля 2018 года в 11:00.