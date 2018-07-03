Инфекционист назвал главных распространителей кори

По официальным данным, в России увеличилось количество пациентов с диагнозом корь. В конце 2017 было зарегистрировано в четыре раза больше заболевших, чем за предыдущий год. Врач‐инфекционист Илья Акинфиев рассказал «360», что основные распространители кори — поколение 90‐х.

Расцвет антипрививочного движения в России пришелся на 1990-е годы. Активисты оспаривали эффективность массовой вакцинации, призывая родителей отказаться от небезопасной, по их мнению, процедуры. Сейчас представителям этого поколения от 20 до 30 лет. Не получив необходимую прививку вовремя, именно они стали главными распространителями опасного заболевания сегодня, считает врач.

Дети 90-х являются основной группой риска, так как не привиты от опасного заболевания.

Илья Акинфиев

Илья Акинфиев отметил, что вакцинация от кори проходит в стране с 1967 года. Таким образом, рожденные в этот период меньше всего подвержены инфекции.

Специалисты Роспотребнадзора ранее сообщили, что к концу 2017 года заболеваемость корью в России выросла в четыре раза. Чаще всего вспышки острой вирусной инфекции фиксируют в Дагестане, Чечне и Подмосковье. В столице ситуация по-прежнему остается довольно критичной. Илья Акинфиев отметил, что только в Центральном административном округе врачи регистрируют один-два случая в неделю.

Специалисты в июне 2018 года выявили корь у ребенка дошкольного возраста в регионе. Ребенок ранее не получил необходимую вакцину от этого заболевания. Сейчас малыш проходит курс лечения, а его родителей внимательно обследуют врачи.